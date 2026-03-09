Los embalses en La Rioja superan el 75 por ciento de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 75,6 por ciento de su capacidad tras un aumento de su volumen de ocupación, que hace una semana se encontraban en el 70,1 por ciento de su capacidad total.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 87,3 por ciento de Mansilla y el 61,8 por ciento de Pajares, pasando por el 77,9 por ciento de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 59,1 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 87,3 por ciento. De este modo, ha subido 1,62 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,83 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 21,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 61,8 por ciento. Cuenta con 2,44 hectómetros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 14,02 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 25,7 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 77,9 por ciento. Tiene 2,44 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 5,41 hectómetros cúbicos menos.