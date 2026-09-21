Los embalses riojanos continúan descendiendo su nivel y se encuentran al 36,6% de su capacidad

Archivo - Embalse de Pajares en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos han continuado, una semana más, disminuyendo su nivel y se encuentran al 36,6 por ciento de su capacidad, cuando hace una semana estaban al 39,2 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 23,7 por ciento de González Lacasa y el 48,3 de Pajares, pasando por el 37,8 por ciento de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 25,6 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 37,8 por ciento.

De este modo, ha bajado en 2,08 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 3,89 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 17,0 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 48,3 por ciento.

Cuenta con 0,33 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 3,62 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 7,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 23,7 por ciento.

Tiene 1,30 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,36 hectómetros cúbicos menos.