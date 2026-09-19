La 2 emitirá los conciertos de la Orquesta y Coro y el Grupo de Cámara de RTVE celebrados en Santo Domingo - CATEDRAL SANTO DOMINGO

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Los Conciertos de La 2' emitirá en los próximos días las actuaciones de la Orquesta y Coro y el Grupo de Cámara de RTVE celebrados el pasado mes de junio en la Catedral y en el Convento de San Francisco.

El domingo, 20 de septiembre, a las 8 horas, dará comienzo el programa dedicado al concierto que ofrecieron los integrantes de la Orquesta y el Coro de Radio Televisión Española, bajo la dirección de Aaron Zapico, en el convento de San Francisco, el pasado 26 de junio, quienes interpretaron el 'Programa Vivaldi: de la Tierra al Cielo'.

Aarón Zapico es una de las figuras más destacadas y respetadas del panorama musical español. Director de orquesta con una sólida reputación, desde hace más de veinte años su labor ha sido clave en la recuperación del patrimonio musical español y en la revitalización del sector clásico, gracias a proyectos que combinan el rigor histórico con una mirada profundamente renovadora.

Actualmente, centra su actividad en la dirección orquestal y operística. Ha sido invitado a dirigir la mayoría de las principales orquestas sinfónicas de España.

Zapico forma parte del jurado de los Premios Princesa de Asturias de las Artes y es Comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea 2031.

El domingo 27 de septiembre, a la misma hora, se emitirá el recital ofrecido por el Grupo de Cámara 'Selected Bach' en la Catedral, con el repertorio 'Una tarde de domingo en Leipzig'.

Los conciertos estaban organizados por la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, junto a Radio Televisión Española (RTVE), con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.