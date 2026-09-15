EmprendeRioja premia el proyecto de 'I Love Dog Wash' para implantar un centro de autolavado para mascotas en Arnedo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Unidad de Acompañamiento de Proyectos Empresariales de la ADER, Gustavo Ortiz, la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, y la responsable del Departamento de Creación de Empresas y Atención a Emprendedores de la FER, Rocío Bazán, han entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes a Mari Cruz Sáenz Pascual, responsable de implantar en Arnedo 'I Love Dog Wash', un centro de autolavado para mascotas.

EmprendeRioja ha valorado que 'I Love Dog Wash' es un negocio totalmente innovador, que pertenece a un sector en pleno crecimiento. Este nuevo centro, el tercero en La Rioja tras los de Logroño y Calahorra, ofrece un servicio integral de cuidado para las mascotas que incluye zonas de autolavado, cepillado y secado, multifunción (cardado, vaciado y limpieza general) y lavandería.

Durante el acto de entrega, se ha destacado el valor que aporta una idea de negocio tan innovadora en una localidad que no disponía de esa oferta y se ha incidido en la importancia de estos reconocimientos, que ponen en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor, que son los verdaderos creadores de riqueza y empleo en La Rioja.

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha impulsado el programa EmprendeRioja, un plan estratégico que busca fomentar iniciativas emprendedoras como esta, aportando un asesoramiento personalizado, la mejor formación e información posibles, financiación a medida, espacios para poner en marcha su iniciativa y un respaldo en la captación de negocio. En definitiva, el objetivo es convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y consolidar una empresa en cualquier municipio.