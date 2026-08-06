Las empresas agroalimentarias responsables de La Rioja conseguirán un distintitivo que las identifique

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto al director de Desarrollo Rural, David Martín, presenta el reconocimiento ERRE - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha creado un distintivo con el que indentificar a las empresas agroalimentarias responsables de la comunidad, tal y como ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

En rueda de prensa ha anunciado la puesta en marcha tanto de una identificación, mediante placa, como de unos premios para reconocer a las empresas del sector agroalimentario (incluídas las bodegas) que cumplen respetuosamente con toda la cadena de producción.

"Es un reconocimiento", ha explicado, "a quienes hacen las cosas bien, una distinción para nuestra agroindustria, para esa industria comprometida con las buenas prácticas comerciales, para esas industrias agroalimentarias que son responsables con sus proveedores y que se apoyan en los productos de calidad de esta tierra".

Los requisitos para contar con este distintivo (que se formalizará en una R que las industrias podrán exhibir y que supondrá formar parte de un registro) incluyen ofrecer contratos de compra-venta de productos de carácter plurianual.

También, que se negocien y se firmen los contratos con una antelación suficiente para que, en el caso de no llegar a un buen acuerdo, el proveedor pueda buscarse otro comprador con tiempo.

Junto a esto, que se acuerden precios de rentabilidad agraria, evitando los contratos de depósito para los productos perecederos y en los que se bonifique la calidad de los productos de la tierra.

Este nuevo reconocimiento trae consigo la puesta en marcha de los nuevos 'Premios ERRE', unos galardones que se han diseñado para ser entregados anualmente y para los que se establecen cinco categorías referidas a los principales sectores agroalimentarios de La Rioja.

Los primeros premios se entregarán el próximo mes de noviembre y las candidaturas las pueden presentar los propios ciudadanos consumidores desde hoy y hasta finales del próximo mes de octubre.

La consejera Noemí Manzanos ha animado a todos los riojanos "a enviar propuestas de empresas que consideren merecedoras de recibir este nuevo galardón".

Cualquier persona física o jurídica podrá presentar sus nominaciones a través de la dirección de correo electrónico: rrr@larioja.org incluyendo el nombre de la empresa agroalimentaria propuesta, los motivos por los que la nomina, una breve descripción de ésta, así como su nombre como promotor y un teléfono de contacto.

Para la concesión de los premios se valorarán, entre otros aspectos, que la empresa nominada ofrezca contratos plurianuales que se formalicen con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha de la primera entrega; pague a precios de rentabilidad agraria; reciba el reconocimiento de sus proveedores y promueva la sostenibilidad económica, ambiental y social en el mundo rural riojano.

Con estos premios, el Gobierno de La Rioja quiere impulsar el reconocimiento de las empresas que apuestan por un modelo de relaciones comerciales basado en la estabilidad, la responsabilidad y el compromiso con el desarrollo.