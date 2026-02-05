El I Encuentro Municipal de Cooperación valora la implicación de Ayuntamientos riojanos para llegar lo más lejos posible

I Encuentro Municipal de Cooperación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un pozo de agua en una aldea de Senegal que queda para toda la vida, da oportunidades de trabajo, de emprendimiento, dinamiza la economía y mejora el día a día de sus habitantes es uno de los ejemplos a los que ayuda la cooperación riojana. Una cooperación que no sería posible sin la implicación del Gobierno regional y de los Ayuntamientos riojanos que donan fondos para conseguir que esto sea posible.

Precisamente a estos últimos son los que el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha querido dar las gracias por su implicación en este sector tan importante durante el I Encuentro Municipal de Cooperación que se ha celebrado este jueves en la Capilla de 'La Bene' acompañado por numerosas ONG que son las que, finalmente, realizan las ayudas en los lugares más complicados.

La cooperación riojana "ha batido récord" en este último año y eso demuestra también "el ADN riojano, la marca Rioja que llega a todas las partes del mundo", como ha reconocido el consejero. Además, y como ha garantizado, La Rioja es la tercera ccaa que más aporta por habitante en esta materia, y la primera del Régimen Común.

Con datos, en la convocatoria de subvenciones en materia de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2025 se han destinado un montante total de más de 2,9 millones. De estos, 2,7 son aportados por el Gobierno riojano, 200.000 por el Ayuntamiento de Logroño y 26.300 por otros 12 Consistorios; Aldeanueva, Anguciana, Badarán, Briones, Cenicero, Entrena, Haro, Hornos de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, Pradejón y Torrecilla.

SE SUMARÁN CLAVIJO, ARNEDO Y SANTO DOMINGO

Además, y como ha explicado el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, presente en el acto "ya tenemos el compromiso de que en las próximas ediciones se sumarán a estas ayudas los Ayuntamientos de Clavijo, Arnedo y Santo Domingo. La cooperación crece".

"Cuanto más lejos podamos llegar y más podamos ayudar, mejor", ha proseguido Teijeiro. Así, por ejemplo, ha detallado proyectos visitados en Senegal, en Guatemala, en Ecuador, Mauritania, El Salvador, Mozambique, Haití, Burkina Faso... "somos capaces de estar en muchos puntos del planeta".

Pero qué tipo de proyectos se pueden realizar gracias a estas ayudas?. El subdirector general ha explicado se trabaja, sobre todo, en áreas alimentarias, de trabajo digno, de igualdad de género, fortalecimiento de las instituciones o salud e higiene, entre otras tantas.

"TRABAJANDO JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS"

Por su parte, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha querido destacar así el esfuerzo de La Rioja en esta materia. "Se demuestra que trabajando juntos se llega más lejos".

Como reconoce, la cooperación actual debe reacomodarse a las posibilidades que hay en cada momento y en cada terreno y por eso es fundamental "ensalzar la labor municipal de estos consistorios que con su ayuda nos permiten llegar a muchos sitios".

"La labor municipal ha sumado más de 26.000 euros de aportaciones que, sumados a un fondo común y una estructura potente que permita llegar más lejos, ofrecen muchas posibilidades para que la cooperación llegue a ser lo más eficiente posible".

Con respecto a los proyectos realizados, el consejero también ha destacado el trabajo de las ONGs que los llevan al terreno. Les ayudan, ha indicado, "a que tengan las herramientas necesarias para intentar defenderse en el mundo contemporáneo".

Finalmente, el consejero también ha explicado que con el I Encuentro Municipal de Cooperación se ha querido realizar un reconocimiento a los municipios más veteranos que llevan ya diez años ayudando en cooperación; Medrano, Anguciana, Cenicero, Navarrete y Logroño.

"Cuando las cosas se hacen bien, hay que comunicarlas y esto puede ayudar a otros Consistorios a que finalmente también se animen a participar en esta materia", ha finalizado.