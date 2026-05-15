Enric Juliana y Esteban Hernández presentan este sábado en Logroño su libro 'Viaje a un Nuevo Mundo'

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto de 'La Vanguardia', Enric Juliana, y el redactor de 'ElConfidencial' Esteban Hernández, presentan este sábado 16 de mayo el libro 'Viaje a un Nuevo Mundo. Claves para entender el desorden mundial. Europa y España ante el cambio'.

El acto será en Librería Cerezo, a partir de las 12 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta actividad -que cuenta con entrada libre hasta completar aforo- está organizada por el Grupo de Investigación 'Análisis Sociológico y Cambio Social' de la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales de la UR y Librería Cerezo.

En 'Viaje a un Nuevo Mundo', Enric Juliana y Esteban Hernández exploran este tiempo de transición a través de una conversación lúcida y exigente que va más allá del diagnóstico habitual.

El libro aborda cuestiones centrales del debate contemporáneo -el retorno de los imperios, la crisis del proyecto europeo, el ascenso de liderazgos autoritarios, la transformación de Estados Unidos y la posición de España en el nuevo escenario global- desde una mirada inédita, atenta a las conexiones, las causas profundas y las consecuencias de largo alcance.

En él, los autores no se limitan a describir los cambios en curso, sino que indaga en los impulsos que los sostienen como el deseo de orden, la pulsión de venganza o la desconfianza hacia el futuro.

Enric Juliana y Esteban Hernández combinan experiencia, conocimiento histórico y capacidad interpretativa para ofrecer una lectura sólida del presente. El resultado es un ensayo dialogado de gran claridad y ambición, que huye del eslogan y del ruido para pensar en profundidad el cambio de época.