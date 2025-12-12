El entorno de Avenida de Burgos avanza en su desarrollo con la urbanización de 54.596 metros cuadrados

El Alcalde De Logroño, Conrado Escobar, Ha Visitado Esta Mañana La Zona, Acompañado Por Los Concejales Del Área De Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin Y Javier Martínez, Ha Visitaodo El Entorno De Avenida De Burgos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entorno de Avenida de Burgos avanza en su desarrollo urbano con la próxima culminación de la urbanización del PERI-41 U.E. N7.10 'Río San Miguel', con una superficie total de 54.596 metros cuadrados, en los que se está ejecutando la construcción de lo que serán más de 400 viviendas, así como la ampliación de zonas verdes, espacios públicos y suelo dotacional.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado esta mañana la zona, acompañado por los concejales del área de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin y Javier Martínez, así como por representantes de la Junta de Compensación de la mencionada unidad de ejecución y de la promotora Profal XXI, S.L.

Según ha destacado el alcalde, "continuamos desbloqueando e impulsando el desarrollo de los PERIs en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de regenerar áreas que hace años tenían un uso predominantemente industrial, como en el caso de Lobete o Avenida de Burgos, y que ahora nos va a permitir integrarlas en la ciudad dando respuesta a una de las principales preocupaciones de los logroñeses, como es la vivienda".

Así, ha detallado Escobar, "la urbanización de este entorno va a conllevar la creación de más de 400 viviendas libres, unas 50 viviendas protegidas, así como la ampliación de zonas verdes con parques y bulevares, la puesta en marcha de nuevos viarios y dotaciones en esta parte de la ciudad, y mejorando la conexión y equipamiento con barrios ya consolidados como El Arco y Yagüe".

PERI-41 'RÍO SAN MIGUEL'

La superficie total afectada en esta zona de desarrollo urbano (PERI-41 U.E. N7.10 'Río San Miguel') es de aproximadamente 5,5 hectáreas (54.596 metros cuadrados). De ellos, un 60 por ciento se destinará a zonas de recreo como parques (18.604 metros cuadrados) y a espacios libres públicos (nuevo viario). Se contempla la creación de zonas deportivas y juegos infantiles. Un 30 por ciento de la superficie (16.880 metros cuadrados) corresponde a solares de uso residencial.

Se prevé la creación de más de 400 viviendas libres y unas 50 viviendas protegidas, estas últimas se situarán en un solar del Ayuntamiento de Logroño. También se contemplan zonas de uso complementario a vivienda (locales, comercios, etc.), zonas libres privadas y espacios dotacionales, tanto públicos como privados.

El reciente convenio suscrito entre el Ayuntamiento, la Junta de Compensación de la U.E. n.7.10 'Río San Miguel' y la constructora Profal XXI S.L. permitirá completar la ejecución de las obras de urbanización con espacios públicos limítrofes como la Unidad de Ejecución N.07.6 'Pikolín' y el PERI-36.

De este modo, la Junta de Compensación se compromete a la ejecución de las obras de urbanización mencionadas, así como de los trabajos de pavimentación del camino que conectará con la calle Manuel de Falla. Una vez se complete la urbanización en los próximos meses, el Ayuntamiento de Logroño obtendrá un solar de uso residencial, donde podrán edificarse unas 50 viviendas de VPO; un solar dotacional público de 1336 metros cuadrados, un solar dotacional privado de 1302 metros cuadrados y un proindiviso en la titularidad de un solar residencial.