EPA.-El Gobierno de La Rioja destaca que el paro baja en 1.100 personas en el segundo trimestre, con la tasa en el 8,77%

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha destacado este martes que el número de personas desempleadas en La Rioja durante el segundo trimestre del año alcanza las 14.600, lo que supone un descenso del 6,93%, con 1.100 parados menos respecto al trimestre anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año 2026.

De esta forma, la tasa de paro en La Rioja se sitúa en el 8,77%, lo que supone que es 0,85 puntos inferior a la del primer trimestre del año 2026 (9,62%) y 1,1 puntos por debajo de la media nacional, que alcanza el 9,87%.

Por sexos, la tasa de paro masculina se encuentra en el 7,52%, a 1,32 puntos de diferencia de la del conjunto del país (8,84%) y la femenina es del 10,21%, 0,81 puntos por debajo de la media española (11,02%).

En lo relativo a la población activa, La Rioja ha alcanzado este segundo trimestre la cifra de 166.700 personas activas, 3.400 más que en los tres primeros meses del año, con lo que la tasa de actividad sube hasta el 58,89%.

Así, la Comunidad es la tercera donde más se incrementa la población activa durante el segundo trimestre de 2026, un 2,11%, solo por debajo de Baleares (9,10%) y Murcia (3,59%) y más de un punto por encima del incremento nacional (1,09%). Por sexos, la tasa de actividad masculina se sitúa en el 63,96% y la femenina, en el 53,99%.

Además, La Rioja muestra un aumento significativo con 4.500 personas más, para llegar hasta los 152.100 ocupados, lo que significa un aumento del empleo del 3,08% respecto al trimestre anterior, que también supera al crecimiento del conjunto de España (2,18%).

Así, la comunidad riojana es la cuarta con mayor crecimiento en número de personas ocupadas, solo por debajo de Baleares (18,83%), Murcia (3,50%) y Cataluña (3,38%). En cuanto a la ocupación, de las 152.100 personas ocupadas en La Rioja, 82.300 son hombres y 69.700 mujeres.

Respecto al tipo de jornada, 132.900 trabajan a jornada completa y 19.200 lo hacen a tiempo parcial.

De las 130.900 personas trabajadoras por cuenta ajena, 111.700 disponen de un contrato indefinido, mientras que 19.200 tienen uno temporal.

Los últimos datos de la EPA en La Rioja también confirman la mejora de la calidad del empleo en la Comunidad, con un incremento de 4.600 personas empleadas a tiempo completo en el último trimestre y 3.600 más respecto al año anterior.

Además, los ocupados con contrato indefinido se han incrementado trimestralmente en 5.400. Por sectores, en el último trimestre la ocupación ha crecido especialmente, en Servicios, con 4.300 personas más; seguida de Construcción, con 900 nuevos ocupados. En Agricultura se mantiene igual mientras que desciende en 700 personas en Industria.

En términos interanuales, La Rioja ha aumentado el número de personas activas en 600, mientras que el de desempleados ha crecido en 1.500 y los ocupados han descendido en 900.

El número total de asalariados es de 130.900, lo que representa una mejora del 0,2 % en términos interanuales. Por tipo de contrato, los asalariados con contrato indefinido registran un descenso del 0,3%, mientras que los temporales aumentan un 2,7%.