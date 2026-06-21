Un equipo de Bomberos de Logroño, en una competición nacional de salvamento de víctimas de accidentes de tráfico - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de cinco profesionales del Cuerpo de Bomberos de Logroño y un médico de urgencias de Rioja Salud participará, del 23 al 26 de junio en Madrid, en la vigésima edición del 'Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma (ENRATT 2026)'.

Se trata de una competición en la que se realizan simulacros de rescates de víctimas de siniestros de tráfico en diferentes escenarios de gran dificultad en los que los participantes deberán mostrar sus destrezas y aptitudes para extraer de la mejor forma posible a las personas atrapadas.

A lo largo de cuatro jornadas, 23 equipos de servicios de bomberos toda España se darán cita en el Pabellón Multiusos Madrid Arena para realizar estas maniobras de excarcelación y atención primaria de traumatismos en una competición organizada por la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT) y los cuerpos de bomberos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La formación ganadora representará próximamente a España en una competición mundial de especialistas en este tipo de rescates.

En el marco del encuentro, que servirá de entrenamiento e intercambio de conocimientos entre los profesionales de las emergencias, se realizarán también sesiones técnicas de formación sobre intervenciones y rescates en accidentes de tráfico para que los participantes actualicen y perfecciones sus técnicas de trabajo.

De cara a la preparación y participación en este encuentro nacional, durante los últimos meses se ha incrementado la formación interna del servicio de Bomberos de Logroño con la realización de diferentes entrenamientos y simulacros de rescate en accidentes de tráfico.