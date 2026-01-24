Hasta 8 equipos de vialidad invernal trabajan en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica

Archivo - La Rioja activa sus equipos de vialidad invernal- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha habilitado hoy un total de ocho equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, el objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

La última actualización, correspondiente a las 10,44 horas, apunta a que los puertos de Pradilla, Peña Hincada y Montenegro requieren uso de cadenas por riesgo de hielo y ventisqueros.