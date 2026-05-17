Un escenario flotante en el pantano González Lacasa hará que la música suene este verano sobre el agua

UN ESCENARIO FLOTANTE CONVERTIRÁ EL PANTANO GONZÁLEZ LACASA EN EL ENCLAVE MUSICAL MÁS EXCLUSIVO DEL VERANO RIOJANO - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El pantano González Lacasa, en El Rasillo de Cameros, acogerá los días 12 y 13 de junio la primera edición de Noches del Pantano, que incluirá un escenario flotante que hará que la música suene sobre el agua este verano.

Tal y como ha informado la organización, se trata de un nuevo ciclo musical impulsado por Cencerro Producciones, empresa fundadora de Sierra Sonora que nace con la vocación de "crear una experiencia exclusiva, íntima y profundamente conectada con el paisaje".

El proyecto propone un concierto sobre el agua, en el que los artistas actuarán sobre un escenario flotante instalado en el pantano, frente a uno de los enclaves naturales más singulares de Cameros.

La experiencia estará marcada por el atardecer, el aforo limitado y una puesta en escena diseñada para convertir cada noche en un momento irrepetible.

La programación de esta primera edición arrancará el viernes 12 de junio con la actuación de Andrés Suárez, una de las grandes voces de la canción de autor en España.

El sábado 13 será el turno de Rita Payés y Lucía Fumero, dos de las creadoras más sensibles y personales de la escena actual. Dos conciertos que refuerzan la apuesta de Noches del Pantano por una música "cercana, emocionante y pensada para ser escuchada en un entorno excepcional",

Además, el sábado 13 de junio, a las 13,00 horas, la Plaza de El Rasillo acogerá un concierto gratuito de Cuerdas y Teclas, proyecto formado por el músico riojano Jorge Garrido y la artista vasca Beatriz Peña.

La actuación complementará la programación principal de Noches del Pantano y reforzará la apuesta del ciclo por extender la música y la actividad cultural a distintos espacios del municipio.

El broche final de la jornada del sábado lo pondrán las DJs riojanas KURLZZZ DJs, que cerrarán la noche con una sesión especial al aire libre en El Rasillo.

La organización anunciará próximamente nuevas actuaciones repartidas por el pueblo y distintas actividades complementarias que ampliarán la experiencia cultural y convertirán El Rasillo de Cameros en un espacio vivo durante todo el fin de semana.

El escenario será una estructura de madera inspirada en una cúpula geodésica, concebida para integrarse visualmente en el paisaje y ofrecer una imagen "icónica": música, agua y naturaleza reunidas en un mismo espacio.

El ciclo tendrá un aforo aproximado de cuatrocientas personas por jornada, "lo que subraya su carácter exclusivo y su apuesta por una experiencia cuidada, cómoda y de proximidad".

Además, Noches del Pantano contará con una propuesta gastronómica vinculada al Restaurante El Náutico, que ofrecerá una zona preferente con cena para quienes quieran completar la experiencia desde una perspectiva más especial.