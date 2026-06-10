Escobar anima a los ciudadanos a mirar al futuro "con confianza" y defender un Logroño "singular, diverso y acogedor"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, interviene tras las entregas de las Insignias de San Bernabé - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha animado a los ciudadanos a "mirar al futuro" de la ciudad "con confianza" apoyándonos "en el talento de sus gentes" y defendiendo la identidad logroñesa que es "singular, diversa y acogedora".

Escobar ha hecho estas declaraciones en el salón plenario del Ayuntamiento de Logroño durante el acto de las entregas de las Insignias de San Bernabé 2026 en la que han participado la mayoría de los miembros de la Corporación municipal y los actuales vendimiadores, David Schubert y Judith Duro, quienes han acudido al acto ataviados con el traje histórico de Logroño que representa al hombre y a la mujer trabajadora del Logroño del siglo XIX. Una vestimenta, cedida por el Grupo de Danza de Logroño.

En su intervención, que ha cerrado todo el acto institucional, el primer edil ha recordado que hace ya más de dos décadas que el Ayuntamiento de Logroño instauró este reconocimiento para aquellas personas que representan los mejores valores de nuestra ciudad.

Numerosos distinguidos a lo largo de este tiempo que demuestran "que el elenco es amplio y representa sentimientos, sensibilidades, talentos y compromisos en torno a las maneras de ser logroñés".

Hoy, en este salón de plenos, "festejamos cómo somos, para celebrar quiénes somos, para compartir una identidad singular, diversa, acogedora y repleta de futuro". Porque como ha indicado el alcalde "somos riojanos de vino, huerta y campo, del Espolón, Gran Vía y Ruavieja. De Alfaro y Foncea, de Alberite, Zarratón y de Quel. De Caracas, de Orestíe, de Rabat, de Bamako, Medellín o Somoto. Todos nos sentimos logroñeses porque aquí nadie se siente extranjero".

Una ciudad que abraza "la cultura abierta, diversa y universal" siendo, además, españoles "leales, libres y valientes como bien saben nuestros reyes y nos recuerda nuestro escudo".

"ASÍ NOS VEMOS Y ASÍ NOS SIENTEN"

Así son los logroñeses, "así nos vemos, así nos sienten y mucho de ello lo encontramos en las cuatro personas que reciben las Insignias de San Bernabé".

Del exfutbolista Agustín 'Tato' Abadía ha destacado que su figura transmite lo mejor del deporte, representa el esfuerzo, la constancia y la actitud de equipo. 259 partidos le contemplan durante sus diez temporadas con el Logroñés.

"Siempre sumando, siempre incansable, siempre animoso y siempre humilde. Eran tiempos de primera y Agustín Abadía es de primera, en el fútbol y en la vida", ha subrayado.

En la actualidad continúa repartiendo afectos, admiraciones y anécdotas precisamente desde la esquina logroñesa de San Agustín, el mejor rincón posible para él. Abadía representa ese Logroño "que cae bien, que despierta la simpatía, ese Logroño que invita a venir y nos recuerda que el fútbol, como toda actividad en la vida, se vive mejor con entusiasmo y en equipo".

De Teresa Álvarez Clavijo, doctora en Historia del Arte investigadora agregada del IER Escritora de nuestro Patrimonio y faro incansable de ese siglo XVI que tanto supuso para nuestra ciudad y para España, el alclade afirma que es "trabajadadora, culta, luminosa y profundamente familiar".

Empeñada en mostrar aquello que se ve "y lo que se oculta a la vista en el Logroño del siglo XVI para aceptarnos como villa, como pueblo, como ciudad". Por su extraordinario simbolismo, destacó todo su bagaje escrito sobre el Palacio de Chapiteles. "Un edificio muy ligado a Logroño (entre 1862 y 1980 fue en Ayuntamiento) y hoy es la majestuosa sede del IER".

"UN LOGROÑO SIEMPRE VIVO, QUE CAMBIA Y AVANZA"

"Anécdotas, vivencias, personajes y peripecias de la ciudad, encuentran en Mª Teresa el certero enfoque y explicaciones sensatas". Desde el trazado callejero a las visitas de monarcas, son materiales provechosos para explicar las razones de un Logroño siempre vivo, de un Logroño que cambia, que avanza respetando el legado que nos hace singulares.

En el turno de Rosa Grandes León, el alcalde ha recordado que cuenta con más de cuarenta años de dedicación esmerada en el 42 de la calle Portales, "representa a esas generaciones de trabajadores cuidadosos, pacientes y animosos que han definido el comercio logroñés".

"Atender bien es un arte que se aprende con calma, tiempo y errores. Rosa es de esas artesanas del mostrador que de un vistazo es capaz de entender a quién entra en su local, porque en una tienda se vende a veces, pero ante todo se escucha, se enseña, se charla y si se tercia, vuelven otro día y si la confianza lo permite, hasta se lo llevan para probar a casa".

Esto son "las cosas del comercio de calle, ese comercio que funde a los jefes con trabajadores en un pequeño espacio marcado por la calidad y presidido por el cariño".

Desde 1984 "ha vivido el esplendor, las turbulencias, las recuperaciones y compartido las penas de sus jefes y de muchas de sus clientas. Ahora le toca reivindicar lo de siempre frente a inteligencias artificiales y escaparates virtuales".

Finalmente ha ensalzado la figura de Raquel Pérez Cuevas, actual presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja. "Una mujer con historia que hace historia, y hace historia del Rioja a la manera riojana: con humildad y determinación".

Se incorpora al proyecto familiar con sus padres y hermanos en su Quel natal. Es una bodega pero también es un museo, es excelencia, es equilibrio y es Rioja en toda su extensión. Raquel dirige con mimo, respeto y autenticidad una empresa muy riojana con la mirada en el mundo.

Y ahora dirige la Denominación "más valorada, más antigua y más internacional, la D.O.Ca Rioja. Es una responsabilidad porque es una forma de ayudar, de servir a todos nosotros. En esta tierra vivimos del vino y vivimos el vino".

El Rioja encuentra en Raquel "la timonel que el sector precisa hoy. Formación, exigencia, visión y liderazgo en femenino, son cualidades que servirán al bien común entre nubarrones e incertidumbre".

"PERSONAS QUE HACEN CIUDAD"

Con todo ello, subraya el alcalde, "a través de Agustín, Mª Teresa, Rosa y Raquel celebramos el deporte que emociona, la historia que nos define, el comercio que nos une y la tierra que nos vertebra. Personas que hacen ciudad desde distintos ámbitos, pero con un mismo compromiso: aportar, sumar, construir porque eso es Logroño".

"Una ciudad que avanza gracias a quienes creen en ella, que crece desde sus raíces y que se reconoce en su gente", ha concluido.