Escobar anuncia una campaña "potente" en las plazas "más ornamentales" de la ciudad

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, con los premiados - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado hoy el comienzo, el próximo lunes, de una campaña "potente" en las plazas "más ornamentales" de la ciudad para que sean "especialmente cuidadas".

Escobar ha sido el encargado, en la mañana de hoy, de entregar el primer premio del galardón Narración Breve De Buena Fuente, que el Ayuntamiento organiza junto a la Fundación Caja Rioja, y que, en esta ocasión, estaba dedicado a La Rosaleda.

El protagonismo dado a este lugar de la ciudad, que ha levantado los recuerdos de los asistentes, ha dado pie al alcalde para anunciar una campaña, que empezará precisamente en El Espolón, para que zonas singulares de la ciudad "tengan un especial protagonismo y sean especialmente cuidadas".

"Hay que cuidar todos los rincones, pero hay rincones que nos trasladan también a esa parte de nuestra historia que parece que requieren de un especial cuidado", ha dicho el alcalde.

Ha citado también el Parque del Carmen y La Glorieta. "Y hay un sinfín de rincones que nos trasladan a esa infancia que fue y que hay que seguir manteniendo", ha resaltado.

XXVII EDICIÓN DE BUENA FUENTE

"Para cuidar a la gente", ha visto el alcalde, "tenemos que tener entre todos una ciudad vivible, disfrutable". Escobar ha agradecido el viaje en el tiempo que ha supuesto dedicar el premio a La Rosaleda del Espolón en su 27 edición.

Un premio que ha ganado Esther Lorente. Lo ha hecho con el relato 'Las niñas de La Rosaleda', un cuento escrito con una voz personal que ha sido capaz de recrear recuerdos que, en parte, también son los recuerdos de todos.

Por su parte, 'La cápsula del tiempo', de Patricia Ruiz, ha sido elegido con el segundo premio de un certamen que ha contado con 53 relatos participantes.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de Fundación Caja Rioja, Pablo Arrieta, han entregado los premios esta mañana. En el caso del primer premio lo ha recogido el marido de la ganadora, Francisco González.

El primer premio está dotado con 3.000 euros y la publicación del relato en el periódico municipal 'De Buena Fuente', que da nombre al galardón.

El segundo premio consiste en un lote de libros y la publicación, asimismo, del relato. Este año, además, el jurado ha querido señalar la obra 'Un paseo por La Rosaleda', de Ana Cuaresma, con una mención especial.

En el acto de entrega de los reconocimientos el alcalde de Logroño ha destacado que "el Premio de Buena Fuente es ya una cita consolidada en la vida cultural de nuestra ciudad y una magnífica forma de rendir homenaje, a través de la literatura, a espacios emblemáticos de Logroño que forman parte de nuestra identidad colectiva".

En este sentido, Escobar ha subrayado que "la Rosaleda no es solo un rincón de El Espolón, es un espacio que a todos los logroñeses nos aboca recuerdos compartidos, infancia y encuentro".

Arrieta, por su parte, ha valorado la participación en este certamen, así como la calidad de los tres relatos seleccionados por el jurado y ha recomendado su lectura porque "nos hacen recordar lo que fuimos cuando éramos pequeños, lo que hemos hecho con nuestros hijos e hijas, y lo que seguramente hacemos ahora con nuestros nietos".

"La Rosaleda", ha dicho, "forma parte de nuestro imaginario colectivo. Sabe a dulce y a barquillo, como bien cuenta Patricia Ruiz en el relato que le ha dado el segundo premio del certamen. Suena a verbena, ha sido la frontera de Logroño para muchas generaciones, el lugar al que queríamos volver siempre porque allí estaban las personas que nos hacían felices, como Tolo o el barquillero".

RECUERDOS EN LA ROSALEDA

La última edición del certamen ha contado con 53 relatos presentados, diecisiete más que la pasada edición.

El jurado ha estado compuesto por la concejala de Cultura, Rosa Fernández; la responsable de Comunicación y Cultura de Fundación Caja Rioja, Estela Etayo; la traductora y directora de eventos relacionados con la palabra como Trabalengua, Isabel Espuelas; y la directora general de Cultura del Ayuntamiento, Arantza Martín, en calidad de secretaria.

La Rosaleda de El Espolón ha sido el tema en torno al cual ha girado esta última edición, uno de los jardines más emblemáticos y queridos del parque más importante de la ciudad, que ha sido y es lugar de encuentro y de juego de varias generaciones.

Precisamente esto es lo que se plasma en los relatos ganadores. 'Las niñas de La Rosaleda' es un cuento que narra en primera persona los recuerdos de la infancia de una niña.

Por su parte, 'La cápsula del tiempo' nos habla de la historia de Logroño a través de los jardines de La Rosaleda; una ciudad en 1940, una niñez en sandalias junto a las ranitas con sabor a Tolo y al barquillero, una adolescencia con verbenas en El Espolón, con fotos en blanco y negro junto a la escultura del general Espartero.