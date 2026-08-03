Escobar asegura que la futura rotonda de Vara de Rey es una obra "indispensable y muy necesaria" que sigue su curso

Simulación del proyecto de la rotonda de Vara de Rey - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, valora como obra "indispensable y muy necesaria" la rotonda que se instalará en la calle Vara de Rey con Pérez Galdós de la capital riojana.

Escobar ha respondido así a preguntas de los periodistas tras recorrer la remodelación de las calles Lardero y Vitoria. Como ha explicado, la licitación para esa nueva rotonda sigue su curso y lo más importante: "Solucionará una situación muy necesaria para la ciudad, será un cruce de supondrá un ejemplo de urbanismo de calidad".

En ese cruce, prosigue, "el protagonista va a seguir siendo el peatón. Conectará claramente y mejorará las conexiones con San Antón, con la antigua estación de autobuses y la conexión con la nueva".

Una obra, en definitiva, "que mejorará el interés general de los logroñeses".