Escobar celebra el transcurso de San Bernabé sin incidentes relevantes y afluencia masiva a los más de 300 actos

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, conversa con peñistas en el acto de Degustación de Toro Guisaso en las fiestas de San Bernabé - EUROPA PRESS

Han cumplido su objetivo: "Respetar la tradición y entender lo que somos" LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha valorado de forma "satisfactoria" el transcurso de las fiestas de San Bernabé durante las que se han celebrado más de 300 actos por las calles de la ciudad sin "incidentes relevantes" afluencia "masiva" y con un objetivo claro: "respetar la tradición y entender lo que somos".

Conrado Escobar ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en el último Voto de San Bernabé, con la degustación del toro guisado, del que se han repartido en torno a un millar de raciones. Se trata de una costumbre que se viene desarrollando desde 1522, tal como señala un documento que se custodia en el Archivo Diocesano, y que data de 1538.

Una cita que ha comenzado con hora y cuarto de retraso -estaba previsto que comenzase a las 12,00 horas-, debido a una incidencia logística, aunque el público asistente ha entendido la situación y ha esperado pacientemente la larga fila formada.

Previamente, el primer edil ha explicado que aunque todavía no han acabado las fiestas, el balance es "muy satisfactorio" porque las calles de la ciudad "han estado repletas" igual que todos los actos.

"EN LA CALLE"

"Los logroñeses han disfrutado donde se disfruta Logroño, en la calle" y también de "nuestras tradiciones" gracias al esfuerzo de todos pero, sobre todo, al de las Cofradías logroñesas, como la del Pez y la de San Bernabé. Además, son actividades que "cada año suben en intensidad, en participación..." al igual que el fenómeno recreacionista, "y el trabajo de los voluntarios, que cada año incorpora alguna novedad con la inestimable ayuda de Sapo Producciones".

A partir de ahí, prosigue el alcalde, "creo que San Bernabé, a diferencia de San Mateo, son unas fiestas muy logroñesas y cumplen claramente ese objetivo de mantener nuestra tradición, de entender lo que somos, por qué somos así".

Como ha defendido, considera que el Ayuntamiento "también ha estado a la altura en la parte organizativa, desde la Policía Local, Protección Civil, las Unidades de Festejo, el equipo de limpieza...".

El alcalde ha explicado que uno de los datos más importantes de estas fiestas es que "no ha habido que lamentar ningún percance relevante" y el dato más característico "es que una vez más se ha batido récord de afluencia en el reparto del Pan, el Pez y el Vino, con más de 30.000 raciones".