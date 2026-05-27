Escobar defiende que Gobierno de Logroño "está haciendo todo lo que está a su alcance" ante "emergencia" de la vivienda

Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha afirmado este miércoles que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad "está haciendo todo lo que está a su alcance" ante la "emergencia" que supone lo relacionado con la vivienda.

Así lo ha dicho el primer edil para cerrar el pleno extraordinario que se ha celebrado en el Consistorio, en el que se han abordado tres asuntos en el orden del día: la toma de posesión de Manuel Marañón como nuevo concejal, en sustitución del edil de Medio Ambiente Jesús López; y la aprobación definitiva de las modificaciones puntuales del PGM sobre Ramblasque y la antigua parcela de Bosonit.

En su intervención final, Escobar ha asegurado que esta sesión, "trae buenas noticias para logroño y los logroñeses, para las expectativas de vivienda, para la autonomía municipal y para el propio futuro de la ciudad".

Por eso, tras citar el artículo 47 de la Constitución, que apunta al derecho a una vivienda "digna y adecuada", ha asegurado que, además, la vivienda se ha convertido ahora mismo "una urgencia social, las dificultades para acceder a la vivienda son una emergencia habitacional y el principal obstáculo para desarrollar un proyecto de vida".

"Estamos en un pleno de los más trascendentes de este Ayuntamiento", ha subrayado el regidor municipal, que ha abundado en el asunto señalando que "sin vivienda digna, la dignidad personal está en precario".

Ha dicho que, según las expectativas demográficas, "y ante situación de máxima necesidad", pueden ser necesarias en la ciudad "en torno a 1.000 viviendas anuales".

En este marco, ha apuntado que "ni había ni hay tiempo que perder, sin esperar y sin polemizar sobre competencias, sobre planes nacionales o sobre promesas del Gobierno central que nunca se sustancian".

En palabras de Escobar, "se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance", lo que ha materializado en "varias cosas: activar nuestro urbanismo, convertir el patrimonio municipal en el mayor número posible de viviendas, mejorar la fiscalidad y tender la mano a colaborar con Gobierno de La Rioja".

Algo que, ha concretado el regidor municipal, "se está traduciendo en que, al activar nuestro urbanismo, se han puesto en marcha 22 actuaciones, que nos puede conducir a que estamos hablando de que, en un horizonte a medio o largo plazo, se van a poder poner a disposición de los ciudadanos 5.000 viviendas, 1.600 de VPO, en todos los rincones de Logroño".

En cuanto al patrimonio municipal para vivienda, ha defendido una "gestión legal y beneficiosa, con viviendas que van a llegar a personas que cumplen las condiciones requeridas", avanzando que "la siguiente intervención va a ser en Varea", en régimen de alquiler asequible.

Ha destacado igualmente la colaboración con el IRVI, con la Plaza de los Cuentos "a punto de acabar, con pisos para alquiler a precio tasado" y el convenio de colaboración con el Ejecutivo regional, para el solar de Mayor 20 -cuyo uso se ha aprobado en el pleno de forma definitiva- o en Avenida de Burgos.

"Éste es uno de los plenos más relevantes de la Legislatura para la vivienda, para la economía, para la inversión", ha aseverado el alcalde, quien ha concretado, respecto al antiguo solar de Bosonit y a Ramblasque que "se va a facilitar vivenda asequible y protegida en dos zonas diferentes de Logroño, siguiendo la estela de nuestro mejor urbanismo, que es sostenible, saludable, habitable, sensato y respetuoso con el patrimonio histórico".

"Dos buenas medidas urbanas -ha añadido-, que, aunque jueguen a largo plazo, van a dar más de 2.000 viviendas, Avenida de la Sierra este mism año en construcción y un solar que pasará a ser espacio habitable, respetuoso con patrimonio tras años vacío".

Ha defendido, en este sentido, que "vamos a tener oportunidad de contar con más vivienda en el Casco Antiguo", donde "por primera vez se está revertiendo la tendencia y hay más gente -más de diez familias- que viven allí, algo se estará haciendo bien", ha finalizado, emplazando a los grupos que han votado 'no' a estos acuerdos a "que serán los que tengan que dar explicaciones a los logroñeses".