Escobar define Logroño como "ciudad compacta, conectada, abierta e inclusiva" que "avanza con paso firme"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, interviene durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad en el Ayuntamiento de Logroño, a 20 de octubre de 2025, Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

Centra el Debate de la Ciudad 2025 en movilidad o participación y en planes de futuro como Plan General, Logroño 2050 o Proyecto 1521

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Hoy celebramos el progreso de un Logroño que avanza con paso firme", Ha sido una de las principales afirmaciones que ha hecho este lunes el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, durante su intervención la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Sobre este balance de dos años que han dado lugar a una ciudad "compacta, conectada, abierta e inclusiva", el primer edil ha argumentado un avance en cuyo foco ha puesto a los ciudadanos, porque "la ciudad es más fuerte cuando sus vecinos sienten que su opinión cuenta y perciben que su calle es el motor del cambio".

Y ha afirmado que "se ha avanzado con valentía" en el modelo de ciudad que persigue el actual equipo de Gobierno municipal, basado en la movilidad urbana, como "declaración de futuro, un compromiso con la salud, el medio ambiente y con la calidad de vida".

Y, en este marco, ha subrayado que "por tercer año consecutivo nuestra población ha crecido hasta superar los 152.000 habitantes, somos ya 110 nacionalidades viviendo en Logroño", un 14% de la población en una ciudad "cada vez más diversa y multicultural".

"Logroño crece y avanza. Logroño se consolida como una de las ciudades con mayor calidad de vida", ha afirmado Escobar, quien ha repasado algunos de los logros de este año, centrándose en movilidad o participación, así como en grandes planes de futuro, como el PGM, la Agenda Urbana de la ciudad, Logroño 2050 o el Proyecto 1521.

CIUDAD CONECTADA.

Un ámbito en el que ha apostado por "la movilidad sostenible", en la que el transporte público "es un pilar fundamental", registrando cifras "positivas, con máximo histórico en el primer semestre del año y con un incremento respecto a 2024 de casi un 9 por ciento, superando los 5 millones de viajes".

Se ha referido también al desarrollo del sistema Bicilog, que, como ha avanzado, contará próximamente con otras tres estaciones virtuales -Parque Princesa Leonor, Pradoviejo y La Laboral-, además de suscribirse un convenio con la UR "para establecer descuentos a los alumnos matriculados".

El inicio de la reforma de la calle San Antón, con la licitación en próximos meses de la nueva glorieta con Vara de Rey y Avenida de España; la licitación en marcha de la asistencia técnica para un nuevo aparcamiento en El Revellín; o la red de caminos ciclables, afirmando que "podemos alcanzar 100 kms de red ciclista" han sido otras actuaciones en movilidad citadas por el alcalde.

También se ha referido a las intervenciones en zonas verdes -la ampliación del Parque de los Enamorados o la trámites para los terrenos del Monte El Corvo-; la estrategia de Ciudad Circular; el Ebro, con la primera de las intervenciones con la rampa de acceso para mejorar la navegación en este año; o todas las actuaciones relacionadas con el ciclo del agua.

CIUDAD "EN MARCHA".

En este ámbito, Conrado Escobar se ha centrado en los logros "en activación de proyectos" -algunos, como ha recordado, "bloqueados" desde hace mucho tiempo- e infraestructuras: la apertura del Nudo de Vara de Rey; la reapertura del CCR; obras en las calles Sagasta, Duquesa de la Victoria o Lobete; la pasarela de Gonzalo de Berceo; o la Glorieta.

A ello ha sumado el inicio de la ampliación del Teatro Bretón; el nuevo centro de salud de La Villanueva "que funciona" o, en esa misma zona, la reforma del Colegio San Bernabñe, con la incorporación de Tragsatec y la licitación en breve de la planta baja para nuevas iniciativas empresariales.

Especial hincapé ha hecho en el PGM, "en el que llevamos trabajando desde hace dos años" y para el que ha apostado por "el máximo consenso". para un avance "a finales del año que viene". Ha recordado además que "se han desbloqueado 24 PERIs" y, relacionado con el impulso económico, la inversión anual en suelo industrial, con la licitación en próximas semanas de parcelas municipales para nuevos proyectos empresariales.

Sobre comercio -"con señales de reactivación en 2025", se ha felicitado el primer edil-, ha destacado la incidencia del programa CUCO; las actuaciones realizadas y previstas en Cien Tiendas o en el entorno de la Glorieta; el Mercado de San Blas, con siete nuevos puestos ocupados a finales de año; o el trabajo en marcha para la candidatura en 2028 para Capital Europea del Comercio Minorista.

ÁMBITO SOCIAL.

Como no podía ser de otra manera, el alcalde de Logroño ha tenido un apartado de relevancia para el ámbito social, "porque es vital poder garantizar la convivencia, la cohesión y el bienestar emocional" de los ciudadanos, sobre todo, los mayores, con proyectos como Despierta con Logroño Acompaña, Bailando en Plata, o la "muy importante" creación de la Mesa de la Soledad.

Para la juventud, Escobar se ha referido al nuevo centro comunitario y juvenil que se prevé en la iglesia de Madre de Dios; el centro intergeneracional ya en construcción de la antigua estación de autobuses; o, más centrado en servicios sociales, el nuevo SAD de proximidad o la prevista apertura de la oficina de atención al mayor.

Conciliación; mejora de espacios infantiles; nueva ayuda a mayores de 85 años; lucha contra la violencia de género, destacando que, para este 25N "ya serán 75 entidades las que se han sumado al grupo Logroño por la Igualdad"; la "mejora" del clima laboral en el seno del Consistorio; la modernización tecnológica de la administración han sido también hitos citados por el alcalde logroñés.

CULTURA Y DEPORTE.

Por último, Conrado Escobar ha repasado actuaciones en cultura, "donde Logroño es un referente de primer orden", citando espacios como la Biblioteca Rafael Azcona, la Sala Amós Salvador, la Casa de las Ciencias, el Teatro Bretón, el CCR o La Gota de Leche e iniciativas "consolidadas" como Concéntrico, MUWI, Festival Cuéntalo y Mayo Jazzea.

"Tenemos nuevas propuestas culturales como Logroño Poético, el Festival Internacional de Tango y el Festival de Teatro Aficionado. O la recién impulsada junto a colectivos del barrio, 'Noches con arte' en Joaquín Elizalde, una iniciativa que replicaremos en el entorno del río Ebro", ha señalado.

Y una referencia también para el deporte, con el convenio con el Gobierno de La Rioja por el que se destinarán 5 millones para mejoras en varios campos de fútbol y a la reforma integral del Mundial 82, siempre con la apuesta "de general valor a través del deporte, de manera que seamos un potente escaparate nacional e internacional a la hora de acoger y celebrar eventos y campeonatos deportivos", algo que ha materializado en el reciente Mundial Ultimate Frisbee.

Para concluir, el alcalde ha resumido su balance señalando que "Logroño demuestra que el progreso no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de crecer sin perder su alma, en la mirada de nuestros jóvenes que encuentran oportunidades, en el cuidado de nuestros mayores, en la igualdad real entre mujeres y hombres, en la integración de quienes llegaron de lejos y hoy son parte de nuestra comunidad".

"Avanzamos -ha añadido- hacia un Logroño más verde, con un modelo energético que reduzca emisiones y con espacios públicos que devuelvan a la naturaleza lo que durante años le arrebatamos. Avanzamos hacia un Logroño más dinámico, que apoya al comercio de proximidad, pero también impulsa el talento emprendedor y las nuevas industrias que marcarán el siglo XXI. Avanzamos hacia un Logroño más inclusivo, que cuida de todas las edades y condiciones, y que no deja a nadie atrás".

"Y, sobre todo, avanzamos. Logroño 2050 es un claro exponente de nuestra perspectiva integral de ciudad. Una ciudad no se construye desde la negación. La utopía de hoy es la realidad del mañana. La política, en su sentido más noble, es consustancial a la capacidad de entendernos, de llegar a acuerdos y de mirar más allá del ruido", ha concluido.