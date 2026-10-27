Escobar destaca de Tomás Santos que fue un alcalde "de calle, con estilo propio" y "amable, comprometido y atento"

Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (i), entrega la Medalla de Oro al ex alcalde de Logroño Tomás Santos (d), a 20 de diciembre de 2024, - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado de Tomás Santos, exprimer edil de la capital riojana, fallecido esta tarde a los 75 año, que fue un alcalde "de calle, con estilo propio", además de "amable, cercano, comprometido, atento".

Ha sido en sus redes sociales donde ha señalado que "se nos fue Tomás Santos. Se apaga una luz repleta de alegría logroñesa".

"De la Laurel, del Berceo, del Espolón, de los barrios. Familiar, amigo y servidor de la mejor causa: Logroño", ha concluido el mensaje de Escobar.