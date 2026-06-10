Escobar dice que "nuestra identidad se construye desde la memoria, la convivencia y el orgullo de pertenecer" a Logroño

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado esta tarde en el acto de evocación histórica tras la Ofrenda floral a San Bernabé que "nuestra identidad se construye desde la memoria, la convivencia y el orgullo de pertenecer a esta ciudad".

No obstante, el primer edil municipal ha comenzado su intervención con un recuerdo "doloroso", ya que "hace 25 años, ETA perpetró un terrible atentado frente a la Torre de Logroño", en el que no hubo que lamenta víctimas mortales, pero "si heridos, daños y secuelas graves".

"La ciudad celebraba sus fiestas patronales y la conmoción sacudió cada rincón de la ciudad, y junto a la conmoción, la repulsa, el rechazo al terror y a los autores", ha destacado Escobar, que ha señalado que el lugar del atentado "hoy lo ocupa una plaza arbolada, y en el centro, una escultura de Dalmati-Narvaiza que representa el abrazo". "Esa es la respuesta al terror, la firmeza, persecución y justicia, el consuelo a las víctimas y la rotunda defensa de la convivencia democrática", ha asegurado.

A continuación, el alcalde ha señalado que la ciudad "cada mes de junio, vuelve a un lugar muy especial: el de su memoria compartida". "Un lugar donde la historia se convierte en presencia, donde las raíces sostienen lo que somos hoy y donde la ciudad se reconoce en todo lo que ha sabido construir a lo largo del tiempo".

"Hoy evocamos aquellos días de 1521 en los que Logroño mostró al mundo su mayor fortaleza: la unidad de su gente. Una ciudad que se sostuvo desde lo esencial, el pan, el pez y el vino, y desde lo más profundo: la determinación de permanecer unida. Una ciudad que supo encontrarse en lo común y hacer de ello su mayor fuerza", ha añadido Escobar.

Para el alcalde "aquella decisión colectiva sigue formando parte de nosotros", y "se transmite generación tras generación, y en estos días se hace visible en cada rincón, en cada calle, en cada gesto que mantiene viva nuestra tradición. Y se reconoce, de manera muy especial, en los banderazos. En ese instante en que la bandera se eleva y recorre la ciudad como un pulso compartido".

Este año, ese recorrido "cobra un significado aún más profundo, al prolongarse hacia el exterior de la antigua Puerta Nueva y enlazar con el Revellín, trazando un camino que une historia y presente. La vieja ciudad se abre a los Muros, a la Glorieta, al nuevo Ayuntamiento desde el Ayuntamiento que fuera. De puerta en puerta, Logroño levanta su bandera".

RENOVAR EL VOTO DE SAN BERNABÉ

Ha señalado que cada banderazo "es un gesto que nos reúne; un gesto que habla de continuidad; un gesto que confirma que Logroño sigue siendo una ciudad consciente de lo que es". "Y junto a ese gesto que nos identifica, renovamos hoy el Voto de San Bernabé; un compromiso que la ciudad asumió hace más de cinco siglos y que quedó fijado por escrito en 1538 por Francisco Ortiz de Zárate, escribano de sus Majestades, como expresión de la voluntad de Logroño de mantener viva su memoria y su identidad. Porque hay ciudades que recuerdan su historia y otras, como Logroño, la celebran viviéndola", ha puesto en valor Escobar.

Todo ello, ha repasado "comienza en las vísperas, cuando la ciudad se reúne, se reconoce y se dispone a celebrar lo que nos une; que se hace visible en la procesión, cuando Logroño camina unido, y en los banderazos, que recorren nuestros espacios como un símbolo de pertenencia, de historia compartida y de continuidad".

Además, ha indicado que "se expresa en el alimento compartido, en ese gesto sencillo y profundo que une a la ciudad en torno a lo esencial. Que ilumina nuestras calles con las luminarias, llenando balcones y plazas de luz, haciendo de Logroño un espacio abierto, vivo y compartido. "En cada uno de estos gestos, Logroño se encuentra consigo mismo", ha añadido Escobar.

En este punto, el alcalde ha querido agradecer "a quienes hacéis posible conocer, afianzar y compartir nuestras tradiciones, cofradías, cronistas, voluntarios, recreacionistas. Y junto a los votos, nuestras costumbres completan aquello que nos define, como son las calles llenas, los encuentros entre vecinos o las mesas compartidas".

"EXPRESIÓN DE LO QUE SOMOS"

"Logroño -ha reseñado Escobar- ha sabido conservar este legado como algo vivo. Lo ha integrado en su forma de vivir. En su manera de relacionarse. En su identidad colectiva". Por eso, "esta evocación es mucho más que un recuerdo. Es una expresión plena de lo que somos. Una ciudad que se reconoce en su historia y se proyecta con confianza. Una ciudad que se renueva año tras año gracias a tantas personas que son de aquí, aunque vengan de fuera, porque la diversidad es nuestra identidad. Una ciudad construida desde la convivencia, desde el respeto y desde el orgullo compartido. Porque, entonces y ahora, la verdadera fortaleza de Logroño está en su gente".

Ha asegurado que la capital de La Rioja "es un hermoso crisol que mejora, que cambia, que avanza. Esa es la herencia que recibimos, para ganar futuro. Y sois vosotros, las niñas y niños representantes de los colegios logroñeses quienes dais sentido a este acto. Sois el presente, sois nuestro mejor futuro. Sois el símbolo de que Logroño se renueva cada año. Que la ciudad cambia para mejorar esa hermosa convivencia que disfrutamos. Y ese es el compromiso que seguimos renovando, el proyecto común y diverso que es Logroño".

Escobar, también ha indicado que hoy elevamos la bandera; hoy renovamos nuestros votos; hoy celebramos una historia que sigue viva. Hoy afirmamos, con orgullo, una manera de vivir la ciudad: juntos". "Sigamos conviviendo, desde la diversidad logroñesa. Sigamos cuidando lo que nos une. Sigamos proyectando, con confianza, el Logroño de hoy y del mañana. Que la bandera ondee. Que la tradición continúe. Y que Logroño siga siendo, año tras año, una ciudad que se reconoce, se celebra y se comparte", ha apostillado.

Para concluir, el alcalde se ha referido a una canción creada por los centros jóvenes logroñeses para estas fiestas, que dice "San Bernabé, retumba la ciudad, Logroño en la calle, memoria y dignidad. San Bernabé, fuego en el corazón, pan, pez y vino marcando la unión", para finalizar gritando "¡Viva San Bernabé!; ¡Viva Logroño!; ¡Viva La Rioja!; ¡Viva España!".