Escobar, sobre Julio Revuelta:"Gracias a un alcalde visionario que entendió, sintió y peleó por la ciudad de sus sueños"

Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (i), entrega la Medalla de Oro al ex alcalde de Logroño, Julio Revuelta (d), en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024, en Logroño, La Rioja (España). - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Lo mejor que le puedo decir yo como alcalde es gracias. Gracias a un alcalde visionario, gracias a un alcalde que entendió, sintió y peleó por la ciudad de sus sueños".

Han sido las palabras que este jueves, ha dedicado el actual primer edil logroñés, Conrado Escobar, a quien ocupara este mismo cargo entre 2000 y 2007, Julio Revuelta, fallecido ayer miércoles.

Un visiblemente emocionado Escobar ha querido atender a los medios de comunicación tras haberse celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento un minuto de silencio en memoria de Revuelta. La Corporación, además, ha decretado tres días de luto y ha suspendido su actividad oficial en este periodo.

"Como se pueden ustedes imaginar y salta a la vista, no es un momento para mí agradable, es un momento muy duro, pero tengo que sobreponerme y entender que ahora estoy en mi condición de alcalde", ha comenzado el hoy alcalde de Logroño, que, como teniente de alcalde, compartió Corporación con Revuelta de 2003 a 2007.

Por eso, ha afirmado que "es inevitable recordar esa trayectoria que hemos compartido en este salón de plenos, haciendo ciudad, y yo personalmente muy agradecido a quien tuvo una extraordinaria visión de la ciudad, una perseverancia, una altura y una perspectiva difícil de imaginar en ningún momento, y que aún hoy disfrutamos".

"Así que lo mejor que le puedo decir yo como alcalde es gracias. Gracias a un alcalde visionario, gracias a un alcalde que entendió, sintió y peleó por la ciudad de sus sueños", ha asegurado.

Y, además, ha aprovechado para "agradecerle que gran parte de lo que hoy disfrutamos en esta ciudad se debe a su visión y que aún hoy seguimos construyendo y continuando esa tarea de ciudad siempre por hacer, siempre por seguir construyendo, pero con unos cimientos claramente sólidos, identificables gracias a él".

"Podríamos mencionar la trayectoria política de Julio Revuelta, yo me quedo con la trayectoria personal y con su vocación de ciudad. Me quedo con todo lo bueno. En esa mochila de la vida, prefiero nutrirme de los buenos sentimientos que en ese rincón -en referencia a los lugares donde ambos se sentaban- de esta Corporación hemos vivido. Así que que Dios lo tenga en la gloria", ha finalizado Conrado Escobar casi sin palabras.