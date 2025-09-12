Escobar pide "dar una oportunidad" a los Sanmateos 2025 y las Peñas "no ven mayor problema" en no tener la Terraza

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha pedido este viernes "dar una oportunidad" a las fiestas de San Mateo 2025, con un programa "completo y diverso que va a permitir que todo el mundo disfrute". Por su parte, desde las Peñas de la ciudad se ha afirmado que "no se ve mayor problema" a que no se haya materializado la Terraza San Mateo.

Así han contestado a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa en la que se ha dado cuenta de las más de 160 actividades que se han organizado por parte de las nueve peñas de la ciudad para los festejos, que se van a celebrar del 20 al 26 de septiembre.

En palabras de Escobar, "cada San Mateo es diferente, así como las peñas son diferentes, y es evidente que el programa festivo de estos San Mateos es un programa completo, diverso en lo musical, pero también completo y diverso con la participación de las asociaciones de peñas, y lo que es más importante, creo que va a permitir que todos los logroñeses disfruten".

"Porque -ha añadido el alcalde- la variedad de actividades, la variedad de espacios, todas las acciones que se han incorporado entre todos, en gran parte debido al esfuerzo de las peñas, es más que considerable. Así que, vamos a darle una oportunidad a los San Mateos, que sean los logroñeses y los visitantes los que los enjuicien".

Por parte de las Peñas, su representante Juanjo Sánchez ha apuntado que, en lo que respecta a la falta del Espacio Peñas por segundo año consecutivo, "las peñas no conseguimos un abastecedor que el año pasado pudiese llevar a cabo este evento".

"Visto está que no es fácil que alguien quiera hacer un evento de estos. Bueno, no hay Terraza San Mateo, pero serán, como siempre, las mejores fiestas de Logroño, las mejores fiestas de La Rioja, y con la aportación del Ayuntamiento y de las peñas que, como año tras año, trabajamos codo con codo, no vemos mayor problema", ha señalado.

Y ha incidido en que "hay otras actividades, cada San Mateo es distinto y hay actividades abiertas, más de 160 actividades que aportan a las peñas", por lo que se ha mostrado convencido de que "no creemos que se quede San Mateo cojo o manco de actividades, ni por parte del Ayuntamiento, ni por parte de las peñas, ni de cualquier otra entidad de la ciudad".

RENUNCIA.

También se ha referido el alcalde, por otro lado, al desistimiento de la empresa que, inicialmente, se iba a encargar de la organización de la Terraza San Mateo. Un procedimiento de renuncia que, ha asegurado, "sigue su curso".

"La empresa ya había manifestado su voluntad. Nada que añadir al respecto. Hay diferentes procedimientos que tienen su plazo, tienen su manera de proceder. Y nada más. La empresa ha dejado pocas dudas. Nada más que decir", ha concluido Conrado Escobar.