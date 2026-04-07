Escobar recibe a los escolares franceses de intercambio y reivindica "la paz como punto de unión entre los pueblos" - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por otros miembros de la corporación municipal, ha recibido esta tarde a los alumnos logroñeses y franceses que participan en una nueva edición del intercambio escolar con las ciudades hermanadas.

Desde el pasado 28 de marzo, logroñeses y franceses comparten cultura, ocio, idioma y domicilio, la primera semana en Francia y la segunda, aquí en nuestra ciudad.

Cerca de 90 estudiantes franceses, 52 de la ciudad de Dax y 35 de Libourne, permanecen en Logroño desde el sábado 4 de abril conviviendo con estudiantes logroñeses de entre 14 y 17 años de varios institutos de la capital riojana que cursan francés.

El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, ha destacado "la importancia de este tipo de intercambios, no sólo porque ofrecen a nuestros jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano otras maneras de vivir, culturas, costumbres y sistemas educativos, sino porque permiten que ciudades tan queridas como Dax y Libourne se mantengan unidas a nuestra ciudad, estrechando lazos y sinergias".

Escobar ha subrayado también que "este tipo de hermanamientos sirven para reivindicar lo que nos une y, que actualmente está en juego, que es la paz. Por eso, este hermanamiento es un gesto de paz que nos honra y nos hace crecer como ciudadanos europeos".

En el acto de bienvenida celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio logroñés, también han participado delegaciones de los ayuntamientos de Dax y Libourne. Desde la primera localidad, han viajado Sarah Pechaudral-Dourthe, responsable de Asuntos Sociales, y Marìe Constance Loubere, teniendo de alcalde y responsable del área de Deportes y Asociaciones.

Por parte de Libourne, han viajado el alcalde de la ciudad, Philippe Buisson, la concejala de Turismo y Fondos Europeos, Gabi Höper, y Pierre Punis, concejal responsable de Hermanamientos.

ENRIQUECIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES

La estancia en Logroño de los alumnos franceses es la segunda parte de un viaje que arrancó el pasado 28 de marzo, cuando una comitiva de 87 alumnos logroñeses, viajaron a las ciudades de Dax y Libourne para permanecer allí hasta el sábado 4 de abril, día en el que volvieron a Logroño para comenzar la experiencia en nuestra ciudad. Aquí permanecerán hasta el próximo 11 de abril.

La agenda para estos días está repleta de actividades culturales y de ocio, como una visita guiada al Ayuntamiento de Logroño, una degustación de producto riojano o una sesión de patinaje en la pista de hielo del Polideportivo Lobete.

Los participantes en el intercambio conocerán también la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, en el año de conmemoración del cineasta logroñés, donde se realizarán las exposiciones de los trabajos lingüísticos presentados por los propios alumnos.

TRABAJAR POR UNA EUROPA COMÚN

El alcalde de Liboune, Philippe Buisson, ha destacado "la importancia de este tipo de actividades de intercambio, que permiten fomentar entre nuestros jóvenes ciudadanos los valores europeos de fraternidad y respeto".

Por parte de Dax, la teniente de alcalde, Marìe Constance Louber ha invitado a todos los participantes a "exprimir la experiencia al máximo, porque se trata de una oportunidad única de conocer otras realidades de un modo tan completo y atractivo". El hermanamiento de Logroño con la ciudad de Dax se remonta al año 1960, y con Libourne al año 1979.

Estos lazos han permitido que desde entonces se trabaje en actividades conjuntas que fortalecen las ciudades, favoreciendo el intercambio y el enriquecimiento cultural, social y comercial de todas ellas.

El pasado año, ambas ciudades, junto a Darmstadt y Brescia, recibieron por parte del consistorio el galardón Estrella de Europa 2025, reconociendo así la labor que realizan estas ciudades europeas para estrechar los lazos que las unen y transformar una relación de carácter más festivo y folclórico en una cooperación económica, comercial, educativa, sociocultural y turística.