Escobar tiende la mano al PSOE para "afianzar" el consenso sobre el soterramiento y "acelerar" un proyecto "de éxito"

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha tendido este jueves la mano al Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño para "afianzar" el consenso en torno al desarrollo del soterramiento del ferrocarril en la ciudad y "acelerar" lo que el primer edil ha calificado como "un proyecto de ciudad, un proyecto de éxito".

Así lo ha asegurado Escobar durante su intervención para cerrar el debate sobre una moción presentada por el Partido Riojano, en la que se reclamaba "instar a la Sociedad del Ferrocarril a poner en venta los terrenos del soterramiento para construir 1.200 viviendas". Propuesta que se ha rechazado con el 'sí' de PR+, UP-IU y VOX, y el voto en contra de PSOE y PP.

En defensa de la moción, el portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha reclamado "una reunión urgente para instar a la Sociedad del Ferrocarril a poner en venta los terrenos del soterramiento para construir 1.200 viviendas", de las que 700 serían libres y 500 de VPO.

Ha mostrado su "firme convicción" en que Logroño "no debe expandirse, sino completar y consolidar los solares vacíos repartidos por la ciudad, aprovechando los servicios que ya existen". Y, en este caso, ha valorado además que "se haría caja en este momento complicado en lo económico", ya que se vendería suelo "valorado en 100 millones".

Ha incidido en que, a su juicio, "votando 'no' a esta moción, además se están poniendo dificultades al desarrollo de las Fases II y III del soterramiento, pero con el 'sí', se podría empezar a solucionar una situación económica municipal complicada y a avanzar en el soterramiento".

Por parte de Unidas Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro ha visto la moción como "una petición poco ambiciosa", aunque ha mostrado su voto a favor, "porque puede traer beneficios a la ciudad, aunque aún no se sabe a quien y ni si solucinaría el problema de la vivienda en Logroño". "Una reunión estaría bien, pero es necesaria mucha más reflexión sobre situación de la vivienda en la ciudad", ha concluido.

La portavoz de VOX María Jiménez ha asegurado que se trata de "un asunto clave, que puede mejorar el futuro de la ciudad, que permitiría que más logroñeses pudieran acceder a vivienda, y sin tener que hacer grandes inversiones porque se aprovecharía suelo en una zona perfectamente consolidada, generando ingresos por unos 100 millones para proseguir con el soterramiento", del que ha dicho que "no puede seguir bloqueado por burocracia o por falta de voluntad política".

Desde el PSOE, su portavoz Luis Alonso ha defendido su 'no' "porque algunas de las cuestiones que plantea no son posibles, parece que solamente hace falta coger los terrenos", que ha recordado que no son propiedad municipal. Ha defendido "avanzar en diálogo" para que los terrenos pasen de ADIF a LIF y "se pueda proceder a su enajenación", al tiempo que ha reclamado como "necesario un acuerdo de ciudad".

El concejal 'popular' Javier Martínez Mancho ha calificado la moción como "simplista, populista y poco profundizada", volviendo a señalar que se trata de terrenos que aún no se pueden poner a la venta, porque "ADIF es propietaria de más del 90% de los terrenos y ni siquiera existen solares".

Por eso, ha señalado que "hay fases previstas, con procedimientos que necesitan acuerdo entre los socios, la transmisión de terrenos y una compensación económica, para luego convertirlos en solares", mientras que ha recordado actuaciones ya desarrolladas en la zona, como la apertura de la estacion de buses, el cruce de Vara de Rey, subestación eléctrica y la ordenación de su entorno en la calle Miguel Delibes, junto a proyectos pendientes en Lobete.

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE.

En su intervención para cerrar el debate, el alcalde Conrado Escobar ha reiterado que el soterramiento "es un proyecto de ciudad, un proyecto que es trascendente para el devenir de la ciudad", al tiempo que ha recalcado que "cojo la mano tendida por el PSOE".

Así, ha dicho que va a "convocar una reunión inmediata para hablar entre los dos grandes partidos que han venido protagonizando un proyecto de éxito en la ciudad, el soterramiento, para acelerarlo".

Ha recordado que la historia del soterramiento es "la de tres administraciones con dos partidos con acción de gobierno y responsabilidades y los éxitos están ahí, pero tenemos que exigirnos más".

"Hay que acelerar en lo posible todos los trámites, porque en el horizonte está cerrar una herida, una herida que hemos sido capaces de convertir en una oportunidad urbana. Debemos superar obstáculos y anteponer el interés de la ciudad, y para eso, hay que afianzar el consenso que ha presidido siempre esta cuestión", ha finalizado Escobar, que ha recordado que "concluir fase primera que es lo más cercano que tenemos en el calendario".