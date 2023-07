Escobar ve "una gestión irresponsable" de los Fondos UE en Logroño del anterior Gobierno "que compromete la Legislatura"

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado este martes que "hay una gestión irresponsable" del anterior Ejecutivo municipal, formado por PSOE, IU-Podemos y Partido Riojano, sobre los Fondos Europeos, de tal manera, ha adelantado, que se puede llegar a "comprometer la Legislatura" actual en materia presupuestaria y de inversiones.

Escobar, flanqueado por el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias y por la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz, ha analizado la situación de los Fondos UE en Logroño, que "se encuentran en tres estados: concedidos definitivamente, concedidos provisonalmente, en ambos casos con cierto grado de financiación por parte del Ayuntamiento, y en tercer lugar, los pendientes de respuesta".

En total, ha recordado que, en el anterior mandato, se presentaron a esta financiación europea un total de 107 proyectos, que podrían haber supuesto en torno a 100 millones de euros de subvenciones, de los que, finalmente, concedidos hay 44, por 47 millones en conjunto, de los que 35,2 millones corresponderían a las ayudas de la UE, y los 11,68 millones restantes, a financiación exclusivamente municipal.

"Es un barullo generalizado, en especial desde el año 2022, con desorden administrativo, con cierta vorágine en la gestión y con cierta voracidad también en la presentación de proyectos. Y todo, con una total falta de un plan previo de qué objetivos se tienen como ciudad. No a cuántas subvenciones se puede uno presentar, sino qué objetivos tenemos para Logroño, no los de Bruselas", ha resumido el primer edil.

Como tercera 'pata' de esa situación, "además del barullo y de la falta de proyecto general", Escobar ha citado "una clara ausencia de participación", en lo que ha apuntado casos como las Cien Tiendas, la e-administración o "la total falta de participación en Duquesa de la Victoria o en Avenida de Portugal".

A ello ha sumado al menos dos informes de distintos organismos del Ayuntamiento de Logroño, críticos con la gestión del anterior Ejecutivo local, tanto de la Dirección General de Fondos Europea como de la Intervención Municipal. "La conclusión política no es favorable, lo que hay es una gestión irresponsable, que puede hipotecar una Legislatura, vamos a poner todo para que no sea así", ha asegurado.

La primera medida para ello, como ha avanzado Conrado Escobar, va a ser el impulso de una oficina interna de supervisión de los Fondos UE, "que controle, por un lado, la parte técnica, y, por otra, la supervisión financiera". En segundo lugar, ha insistido en la idea -que ya ha expresado en varias ocasiones en los últimos días- de "ir revisando proyecto a proyecto".

Esta revisión, ha dicho, "se va a ir haciendo, se está haciendo ya, con varios criterios: la escucha y la participación; la supervisión técnica; el impacto en la ciudad, para qué se hace el proyecto; procurar que en todo momento se aprovechen los Fondos UE, ajustando los proyectos cuando se pueda a lo que la ciudad necesita y los ciudadanos demandan; y ajustándonos también a los calendarios previstos, ampliando plazos si es necesario".

"Es decir, trabajando para los logroñeses, no para Bruselas", ha subrayado Escobar, quien ha insistido en la idea de "ser responsables, lo importante es hacer las cosas bien, aprovechar al máximo en las revisiones que hagamos lo que ya está hecho".

Por eso, aunque ha advertido del "reducido" margen de inversión que puede quedar, "porque hay 11,6 millones comprometidos", ha apuntado que se hará lo necesario para "poder hacer lo que queremos y pensamos en los presupuestario", siempre, además, apelando a "la necesidad de grandes consensos" entre los Grupos Municipales para proyectos estratégicos de ciudad.

LOS PROYECTOS.

Por su parte, Francisco Iglesias ha calificado la gestión anterior de "preocupante y deficiente cuando menos", ya que, en sus palabras, "no se ha actuado conforme a un plan de ciudad, y esta ausencia de planeamiento ha llevado a presentar memorias de proyectos en los que ha habido que trabajar a posteriori, una vez concedida ya la subvención".

Algo en lo que ha puesto como ejemplos la calle Sagasta, "donde lo que ha ocurrido es que ha sido la empresa la que ha desistido", por lo que ya se ha contactado con el Ministerio para volver a licitar los trabajos "con un proyecto diferente, viendo nuevos plazos, porque el inicial acaba el 31 de diciembre de este año y no se va a poder cumplir".

En segundo lugar, se ha referido al proyecto de e-administración, adjudicado con 1,5 millones en 2021, "y del que la empresa ha desistido tras dos años, porque es un proyecto inabarcable". De este modo, también se está trabajando en volver a licitarlo, "con un contrato más pequeño, ágil y abordable", además de ampliar plazos.

También ha apuntado un proyecto de ciberseguridad, compartido con el Gobierno de La Rioja, con 7 millones de euros de inversión, en el que se tenían que haber marcado las competencias de cada administración "y no se ha hecho, está el protocolo sin firmar".

"Son tres ejemplos -ha afirmado el concejal- con mucho dinero en juego". A ello, igualmente, ha sumado el problema con los plazos, "porque se ha hecho una petición masiva de ampliación de plazos, porque los Fondos UE tienen plazo de un año o año y medio como mucho, pero cuando hay que hacer el proyecto a posteriori y se encuentran trabas, los plazos no se pueden cumplir, alguno se ha ampliado hasta 2026".

Unos plazos, precisamente, que, para Iglesias, son lo que "condiciona la Legislatura". En concreto, ha señalado los casos de San Antón, con un desfase en el proyecto, y, sobre todo, la "complicación" que supone todo lo relacionado con el Eje Ciclista Este-Oeste, que incluye Avenida de Portugal y Duquesa de la Victoria, los proyectos más polémicos, "pero los más complicados de cambiar, porque están acabados y pagados y hay un plazo en el que los trabajos se deben mantener".

Con todo, ha afirmado que, por parte del Gobierno municipal, "vamos a pelear por no perder nada de los fondos". Y, caso de que así sea, con la obligación de devolver dinero con un 5% de interés, ha reseñado que "si eso llega, que esperemos que no, ya veremos cómo articular los mecanismos correspondientes". "Pero es una opción que no contemplamos", ha rematado para finalizar el alcalde Conrado Escobar.