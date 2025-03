Escobar ve "prioridad" en vivienda asequible y avanza convenio con IRVI para "importante número" VPO en zona de Logroño

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha colocado este jueves como una de las "prioridades" de esta Legislatura la habilitación de vivienda asequible para la ciudadanía, un asunto en el que ha avanzado algunas actuaciones, como un convenio "a punto de firmarse" con el IRVI para "concentrar un importante número" de viviendas protegidas en una zona de la ciudad que, de momento, no ha desvelado.

Así lo ha dicho el primer edil logroñés durante su intervención para concluir el debate de una moción "para implantar medidas en materia de vivienda" planteada por los 'populares', que se ha aprobado con apoyo de PP y VOX y el 'no' del resto de Grupos de la Corporación.

En palabras de Escobar, "estamos ocupados y preocupados por que llegue a los ciudadanos vivienda asequible", al tiempo que ha criticado el "cuajo" de los partidos de la oposición en este asunto cuando, a su juicio, "en cuatro años -en referencia al mandato anterior-, no se hizo nada de nada de nada".

Ha mostrado ahora su "preocupación" que "no es lo que ustedes no han hecho, sino lo que ahora están diciendo que hay necesidad habitacional imperiosa y que los más castigados son los jóvenes, para los que convendrán que lo más razonable es el alquiler y ahora dicen que no cabe el alquiler, es preocupante", mientras que ha ironizado sobre el anuncio del PR+ de presentar su propio plan de vivienda. "Son situaciones que se describen solas", ha dicho.

A esta actitud, ha contrapuesto el alcalde "lo que estamos haciendo, porque desde el minuto uno, estamos llevando a cabo acciones coordinadas con el Gobierno de La Rioja", señalando que hoy mismo se han presentado mejoras en la fiscalidad y en el tratamiento administrativo".

Ha señalado que, en lo que toca a ayuntamiento, "tenemos dos herramientas, el suelo y el planeamiento urbanístico", en éste último ejemplo ha puesto como ejemplo el desarrollo de Ramblasque. Especialmente ha aludido al Plan de Vivienda, "destinando patrimonio municipal a VPO", comenzando por "donde hemos entendido que es prioridad, el Casco Antiguo, haciendo artesanía fina para activar solares de patrimonio municipal de suelo".

Y, en concreto, se ha referido a varias actuaciones previstas, como que, "en la calle Barriocepo, se ha dado ya indicacion para la desafectación de un solar del PERUI para destinar la totalidad de su superficie, una vez adquirida, para vivienda protegida y preferentemente en alquiler".

Ha sumado que "se está a punto de firmar un convenio con el IRVI que va a suponer concentrar vivienda protegida en una zona de Logroño -que, de momento, ha preferido no desvelar-, con un imporante numero".

En tercer lugar, se ha referido el regidor municipal a parcelas dotacionales, "que se pueden destinar a VPO, y lo vamos a hacer, con la ventaja de la que la titularidad del suelo va a seguir siendo municipal, mediante concesiones, también preferentemente en alquiler".

Y ha incidido también en que, en el caso de Ramblasque, "vamos a reforzar compromiso para que 40% sean vivienda protegida, el máximo que marca la ley, activando desde el minuto uno todos los resortes para una prioridad social, que es la vivienda asequible".

Por último, y también en el capítulo de mociones y relacionado con la vivienda, se ha rechazado -con el 'no' de PP y VOX y el apoyo del resto de grupos- una propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista para la enajenación de viviendas del patrimonio municipal de suelo con criterios sociales y garantizando su destino a vivienda habitual.