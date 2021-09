La ESDIR muestra 'Los Diminutos' de Ana Urbina, el primer proyecto de profesionalización de la XXXVI Muestra de Arte

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer proyecto de profesionalización de la XXXVI Muestra de Arte Joven de La Rioja, 'Los diminutos', obra de la artista Ana Urbina, ya puede verse expuesto en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). El director general de Juventud, Paco Rivero, ha participado este jueves en la presentación de la iniciativa, junto con Ignacio Martínez, director de la ESDIR, y Miryam González, jefa de estudios adjunta, además de la propia artista.

Este fue uno de los tres proyectos galardonados en 2020, dentro de la citada modalidad de Proyectos de profesionalización de jóvenes creadores riojanos, y ahora se muestra su resultado, después de un año de trabajo de la artista, bajo la tutela de Mónica Yoldi, directora durante esos meses de la ESDIR, y Julio Hontana, artista, profesor y comisario de exposiciones.

Así, el trabajo se exhibe ahora hasta el 17 de octubre en la sala de Exposiciones de la Escuela Superior de Diseño (ESDIR), una de las entidades locales asociadas a la Muestra junto con el IES Batalla de Clavijo, la Casa de la Imagen y el Museo Würth La Rioja.

Rivero ha valorado, una vez más, "el enorme lujo que supone tener esta Muestra en La Rioja, con tantos artistas y entidades de primer nivel implicados en su desarrollo año tras año, para configurarla como un espacio de enorme relevancia para que las personas jóvenes puedan desarrollar su talento artístico".

El calendario de la muestra itinerante por diferentes espacios de referencia en La Rioja o estos proyectos de profesionalización "son escaparates de enorme valía para estos y estas jóvenes, que a su vez demuestran un nivel artístico acorde a la exigencia que se plantea".

LA EXPOSICIÓN.

Las obras en las que se materializa 'Los Diminutos' pueden parecer a priori enigmáticas, pero una vez observadas en diálogo las unas con las otras, sorprenderá la sensación de familiaridad con la que termina la visita.

Esto se debe a que Ana Urbina recurre a formatos, elementos y temáticas que el espectador conoce perfectamente, ya que señala que todo el mundo ha escrito listas, intercambiado correo postal, tendido la ropa en una cuerda o sobrevolado con curiosidad el mapamundi de Google Maps.

Urbina comparte con el público en esta exposición reflexiones que hace acerca de gestos cotidianos, sobre los que todo el mundo se ha detenido alguna vez, a los que tal vez no se presta la atención que merecen por su condición de ordinarios.

'Los Diminutos', con su sutileza formal y estética, nos embarca en un viaje por el complejo mundo personal de Ana Urbina, que bien podría entenderse también como el propio de cada uno de nosotros.

La joven artista, en su producción artística no se decanta por una técnica en particular, sino que para materializar sus ideas recurre indistintamente a la pintura, la fotografía y el vídeo, e incluso la escultura, con la que juega a crear instalaciones, escenas y paisajes muy particulares.

LA ARTISTA.

Ana Urbina (Logroño, 1990) con un currículum impecable, ha desarrollado su formación y su carrera profesional tanto en el ámbito de la producción artística como en el de la gestión cultural.

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, estudios durante los cuales pasó seis meses en el Massachusetts College of Art and Design en Boston, EE.UU., gracias a una beca de movilidad AGAUR.

Posteriormente realizó un Postgrado de Gestión y Cooperación Cultural Internacional en la misma universidad (UB), formalizando las respectivas prácticas formativas en Glogauair Artists in Residence Program (Berlín, 2014).

Recientemente ha cursado el Máster en Formación del Profesorado, en la especialidad de Dibujo, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en la Universidad San Jorge.

En la actualidad se encuentra cursando un Grado Superior de Cerámica artística en la Escuela de Artes de Zaragoza, ciudad donde actualmente reside y donde ha colaborado con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y Etopia Centro de Arte y Tecnología en la gestión de proyectos educativos.

En 2016 recibe una Beca MAEC-AECID, una oportunidad que le permite trabajar como gestora cultural, durante dos años, en el Centro Cultural de España en Panamá.

También ha colaborado como asistente invitada durante la quinta residencia artística en el marco del proyecto Ver para creer: ilusión, sospecha y desencanto en los Salones Regionales de Artistas - Zona Sur en Tolima (Colombia, 2018).

Ha sido residente en Pretexto Unidad de Arte y Creación (Pasto, Colombia, 2018) y ha participado en el II Festival de Performance "Reunión" (Amapala, Honduras, 2020) Actualmente es residente en Harinera ZGZ en el proyecto colectivo Las Bórax Colectiva Cerámica.

Ana Urbina ha expuesto su trabajo artístico en numerosas ocasiones: exposiciones colectivas como All school Show y 2D Open Studios (ambas en el Massachusetts College of Art and Design de Boston, 2012), Gato por liebre (Cadáver Exquisit. Barcelona, 2013), Raume 116 (Stunden Neukölln. Berlín, 2014), Habitar (Pasto, Colombia, 2018) y Estado de bienestar (Cerco Cerámica Contemporánea. Zaragoza, 2020).

Y también ha expuesto individualmente: Acotar perímetros, incubar paisajes (Cadáver Exquisit. Barcelona, 2013), Ongoing (La Sala Pintada. Barcelona, 2014), El fragmento Callado (COAR. Logroño, 2014 -Festival Mujeres en el Arte en La Rioja-), y Aquí allí y otros lugares inciertos (Pretexto. Pasto, Colombia, 2018).

LA MUESTRA DE ARTE JOVEN.

La Muestra de Arte Joven es una convocatoria anual organizada por el Instituto Riojano de Juventud (IRJ) del Gobierno de La Rioja que, a lo largo de treinta y seis ediciones, ha apoyado el arte joven en nuestra comunidad autónoma.

La Muestra pretende impulsar las prácticas artísticas contemporáneas de los jóvenes creadores, con dos modalidades diferentes: presentación de obras, para artistas nacidos o residentes en España y presentación de proyectos, exclusiva para artistas de La Rioja.

Paralelamente a estas exposiciones de los proyectos de profesionalización, la Muestra exhibe su faceta itinerante en estos momentos en el Museo de La Rioja en Logroño, después de recorrer diferentes emplazamientos de la Comunidad, y ya ha abierto su convocatoria para la XXXVII edición.