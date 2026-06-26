El Espacio ArteVaca de Viniegra de Abajo inaugura 'Volver', el primer proyecto conjunto de Félix Reyes y Rosa Castellot

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

EspacioArteVACA inaugurará este sábado, 27 de junio, a las 12,00 horas, la exposición 'Volver', una propuesta en la que Félix Reyes y Rosa Castellot reflexionan sobre la emigración, el retorno y la identidad desde una mirada contemporánea.

'Volver' constituye el primer trabajo conjunto que desarrollan Reyes y Castellot, compañeros tanto en el ámbito artístico como en el personal, a partir de una idea concebida específicamente para este espacio.

La exposición está organizada por VACA con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Viniegra de Abajo, y cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos y la Casa de la Imagen.

La muestra supone el décimo proyecto expositivo de VACA desde el inicio de su actividad en junio de 2020, una trayectoria que ha apostado por acercar la creación contemporánea al medio rural riojano. En esta ocasión, la propuesta toma como punto de partida uno de los fenómenos que más ha marcado la historia de la comarca, la emigración hacia América Latina desde mediados del siglo XIX y el posterior regreso de los indianos.

Los desplazamientos humanos motivados por la búsqueda de nuevas oportunidades constituyen una realidad compleja y recurrente que mantiene plena vigencia en la actualidad. Para abordar esta cuestión desde el arte contemporáneo, VACA ha reunido a Rosa Castellot y Félix Reyes, dos creadores cuya trayectoria y calidad humana los han convertido en referentes de la cultura riojana durante las últimas décadas.

VACA planteó este reto a ambos artistas en septiembre de 2024. Desde entonces han desarrollado una propuesta construida a partir de una intensa implicación personal y creativa. La exposición nace también de su propia experiencia vital como personas que en su día tuvieron que abandonar su lugar de procedencia para construir un futuro en La Rioja, donde encontraron acogida y desarrollaron su proyecto de vida.

La muestra explora los movimientos migratorios, la búsqueda de nuevas oportunidades y los vínculos que permanecen con la tierra de origen. En 2026 se cumplen sesenta años de la llegada de Reyes y Castellot a esta tierra, donde han desarrollado una extensa labor docente en la Escuela de Arte de Logroño desde finales de los años sesenta. Su trabajo formativo, unido a una sólida trayectoria creativa, forma parte del legado cultural que ambos están dejando en la Comunidad riojana.

Para 'Volver', Reyes y Castellot han concebido una intervención específica para cada uno de los espacios de la antigua cuadra de VACA. El conjunto construye un relato sobre la partida, la memoria y el regreso a través de distintos lenguajes artísticos.

La exposición reúne dibujos inéditos de Rosa Castellot realizados expresamente para esta muestra, junto a esculturas de Félix Reyes y otras propuestas creativas que amplían los registros habituales de ambos autores. Entre ellas destaca una pieza sonora ambiental vinculada a la experiencia migratoria, una videoproyección y una instalación fotográfica basada en el valioso y poco conocido archivo de Rufino Matute, indiano riojano que documentó en los años veinte los cambios sociales de su entorno tras regresar de Chile. Este conjunto aporta una dimensión documental que refuerza las reflexiones sobre memoria, identidad y pertenencia presentes en la exposición. Las piezas sonora y fotográfica han sido concebidas por Reyes y Castellot y ha contado con la colaboración de su hija Marga, su yerno Fernando Reyes y Jesús Rocandio.

Con "Volver", EspacioArteVACA propone una reflexión sobre el desplazamiento, la memoria y el arraigo a través de una propuesta que combina experiencia personal, investigación histórica y creación contemporánea.