Espido Freire y Marta Sanz, en la apertura y cierre de II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa de UR

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa, que se celebrará en noviembre en la Universidad de La Rioja y San Millán de la Cogolla, contará con las escritoras Espido Freire, en la sesión inaugural, y Marta Sanz Pastor en la de clausura; y ha ampliado el plazo de presentación de propuestas hasta el 29 de septiembre.

El evento -cuya primera edición se celebró en 2024 en EE UU con el apoyo del Proyecto Valle de la Lengua- se compone de tres conferencias plenarias, la tercera de las cuales será dirigida por el escritor Carlos Aguasaco, procedente de The City College of New York.

El II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa se enmarca en el Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua, está co-organizado por The City College of New York, en colaboración con la Fundación San Millán de la Cogolla, y cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Política Científica y el Seminario Carmelo Cunchillos de la Universidad de La Rioja.

El congreso pretende reunir a investigadores, docentes, escritores, editores, traductores, alumnado, responsables de publicaciones literarias, y toda persona interesada en la escritura creativa, sea en español, en inglés, en francés o en otras lenguas que puedan contribuir a la diversidad cultural del congreso.

Además, también está previsto realizar una visita guiada al monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano.

La organización ha ampliado hasta el 29 de septiembre el plazo de presentación de propuestas; mientras que el 2 de octubre se anunciará a cada firmante la resolución del comité científico. Todas las ponencias tendrán una duración de 20 minutos.

Para su aceptación es necesario que se envíe un resumen de 200-250 palabras, acompañado, en el caso de las lecturas comentadas de relatos o poemas, de una muestra de los textos propuestos (4-5 páginas). Las propuestas se enviarán hasta el 29 de septiembre de 2025 a la dirección de email congreso-internacional-multilingue.escritura@unirioja.es. Se avisará de la aceptación el 2 de octubre.

Se admitirán ponencias académicas y de creación, divididas en paneles según las siguientes áreas temáticas: enseñanza de la escritura creativa en la universidad y en otros niveles educativos; escritura creativa aplicada: didáctica; escritura creativa como herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal; la edición en español y en las demás lenguas del congreso; las revistas literarias como dinamizadoras de la creación; la traducción literaria: situación y futuro; la creación audiovisual en guiones y textos fílmicos; doblaje y subtitulado de producciones audiovisuales; lectura comentada de relatos breves y poemas y, finalmente, presentaciones de cortometrajes.

Hasta el 19 de septiembre la cuota de inscripción es de 40 euros, siendo a partir del 20 de septiembre de 60 euros. Para los estudiantes de la Universidad de La Rioja y los asistentes sin comunicación, la cuota será de 25 euro. Para la comida del sábado hay que abonar 35euro adicionales.

Las ponencias presentadas en español, inglés o francés se podrán someter para su publicación en un número especial de la revista Cuadernos de Investigación Filológica (Sello de calidad FECYT, SJR Q2).

El comité organizador del Congreso está formado por sus directores, José Díaz-Cuesta Galián y Alicia Muro Llorente, de la Universidad de La Rioja, y el resto de miembros como Carlos Aguasaco, The City University of New York (EE.UU) y Mar Asensio Aróstegui, Nuria Cabello Andrés, Miguel Ángel Muro, Melania Terrazas Gallego y Carlos Villar Flor, de la Universidad de La Rioja.