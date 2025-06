El Espolón acoge una concentración permanente en contra del "genocidio" de Israel y en solidaridad con Palestina

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, se ha convertido desde esta tarde en punto de concentración permanente en contra del "genocidio" de Israel al pueblo palestino, y especialmente por "la emergencia en Gaza".

Antes de la asamblea abierta, que ha estado presidida por una gran bandera palestina, ante los más de 200 concentrados, los portavoces de 'Acampada La Rioja por Palestina', Julio Orellana, Tirso Irigoyen y Amina Achek, han asegurado, a los medios de comunicación que a Israel "se les han acabado los argumentos, pero tanto a él como a sus socios del imperialismo norteamericano, y de la Unión Europea, porque ya no lo pueden sostener".

Orellana, ha indicado que "no se sostiene la matanza, no se sostiene el horror, porque Israel y Netanyahu ya no matan por error, sino que matan por horror, por terror".

Achek, por su parte, ha indicado que "estamos aquí representando a este 70 por ciento de la población que está harta de cómo están gestionando nuestras instituciones este genocidio, colaborando incluso con el comercio de armas, asesinando a la población de Gaza", por lo que "queremos decirles que ¡basta!'.

Ha exigido que deben cesar las relaciones con Israel de todo tipo, de venta de armas, de diplomacia, y también educativas educativo, una vez que sabemos que nuestra Universidad de La Rioja tiene un acuerdo con Instituto Tecnológico Israelí, que es una vergüenza".

Irigoyen ha indicado que "el momento histórico que estamos viviendo es de total gravedad; el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino no solo afecta a ellos, sino que acaba de un plumazo con los derechos humanos, que hace que la humanidad se quede sin valores, sin justicia, y mucho más vulnerable ante todas las barbaries que cualquier dirigente sin escrúpulos pueda cometer".

Por ello, ha animado a participar en esta concentración, a la que no le han puesto fecha de finalización, sobre todo "a ese 71% de la sociedad que según las encuestas está en contra del genocidio, a todos los que sentimos indignación, rabia y dolor cuando vemos el sufrimiento y la muerte de tantas personas inocentes".

"No hay ninguna duda de lo que está pasando en Gaza, después de

67.000 palestinos asesinados, entre ellos casi 18.000 niños, más de 14.000 desaparecidos entre escombros y en cárceles, así como más de 12.000 heridos y mutilados, y 2 millones de desplazados", ha concluido Irigoyen.