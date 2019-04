Estar con la familia, pasear y deporte, entre las actividades de los candidatos riojanos en la jornada de reflexión

Publicado 27/04/2019 9:55:45 CET

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dedicar tiempo a la familia, pasear por la ciudad, disfrutar de alguna actividad cultural y, sobre todo, descansar después de 15 días "intensos" para volver a la carga el mismo domingo serán las ocupaciones de nuestros candidatos riojanos durante la jornada de reflexión de este sábado.

En concreto, la candidata al Congreso del PP por La Rioja, Cuca Gamarra, ha explicado que aprovechará el día para estar con su familia y también sacará tiempo para hacer deporte y pasear para ver las instalaciones que estos días ofrece Concéntrico por el centro de la ciudad. Por su parte, la cabeza de lista al Senado por los populares riojanos, Ana Lourdes González, acudirá a Ribafrecha -su localidad natal- para disfrutar de las fiestas del municipio.

En el PSOE, la candidata al Congreso, María Marrodán, ocupará la mañana en asistir al Pleno del Ayuntamiento de Logroño para el sorteo de las mesas electorales de la elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y, después, pasará el día en familia y en compañía de sus dos hijos.

Por su parte, su compañera al Senado por La Rioja, Victoria de Pablo, ha explicado que acompañará hasta Zaragoza a su hija ya que tiene que participar en un examen de oposiciones y, por lo tanto, pasará el día junto a su familia en la capital aragonesa.

Las candidatas 'naranjas', María Luisa Alonso (Congreso) e Irene de Juan (Senado) coincidirán en animar a las chicas del volley de Logroño, Minis de Arluy, por la tarde y, por la mañana, Alonso pasará este día de reflexión con la familia y amigos, "a los que he tenido un tanto descuidados por falta de tiempo durante la campaña". También aprovechará para disfrutar del Festival Concéntrico, "una de mis citas culturales favoritas de Logroño".

Irene de Juan también se quedará en Logroño. "Lo voy a dedicar a disfrutar con la familia, descansar, pasear, comer con la familia y amigos".

"Estos días han sido muy intensos y voy a recibir este pequeño paréntesis con muchas ganas. Soy una persona muy familiar y voy a aprovechar para recobrar fuerzas con los míos".

En el PR+, el candidato al Congreso, Víctor Grandes, pasará el sábado en su pueblo, Viniegra de Abajo. "Quiero estar tranquilo, con mi gente, haciendo lo mismo que un fin de semana cualquiera. He pensado salir a dar un paseo por el monte con mi familia y después, estaré en el bar con mis amigos tomando unas cervezas".

Además, ha continuado, "tengo intención de empezar un libro que me he comprado estos días por el Día del Libro, 'El Príncipe Moderno', de Pablo Simón. Para no desconectar del todo de la política".

La candidata al Senado, Sofía Montenegro, quedará con sus amigos "porque con la campaña llevo semanas sin verlos. Comeré con mi familia y después, pasaré la tarde con mi pareja".

"También quiero aprovechar el día estudiando y preparando mi tesis doctoral, revisando trabajos de mis alumnos en la Universidad". En definitiva, "estar con mi familia y amigos y trabajar".

En Unidas Podemos, la cabeza de lista al Congreso, Edith Pérez, espera "pasar un día tranquilo" y ha indicado que, tal vez, "si el tiempo y las circunstancias lo permiten, daré un paseo en bicicleta con mi hija por la vía romana del Iregua".

Además, a las 12,30 acudirán al acto lúdico Bailes en Línea que organiza la Comisión de Salud Comunitaria de San José y Madre de Dios que se celebra en la plaza Fermín Gurbindo de Logroño y, por la tarde, acudirán junto a Miriam González, candidata al Senado, a presenciar el partido de voleibol femenino que se disputa por la tarde en el Pabellón de Lobete y apoyar el deporte femenino y concretamente al equipo de vóley Minis de Arluy.

El candidato al Senado, Diego Mendiola, pretende descansar, hacer las compras pendientes durante la campaña y relajarse, probablemente con lectura.

En el caso de los candidatos a Vox por La Rioja, Jorge Cutillas ha indicado que todavía "no tiene muy claro lo que va a hacer" pero seguramente "estaré por mi pueblo, Autol" donde tiene alguna invitación para comer con amigos. Por su parte, Silvia Garrido, candidata al Senado, ha asegurado que va a descansar y a estar con la familia "porque estos días les hemos dejado un poco de lado por un proyecto que merecía la pena".