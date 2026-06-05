Un estudio del Gobierno de España estima que en La Rioja hay más de 96.000 animales de compañía

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LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer un adelanto de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal que ha puesto en marcha y que incluye el primer estudio oficial hecho por el Gobierno de España sobre el número de animales de compañía en nuestro país.

Los datos adelantados cifran en más de 15 millones (15.171.569) los animales de compañía que hay en España, un dato que se ha estimado a partir de lo que reflejan las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el período comprendido entre los años 2021 y 2025.

En La Rioja, hay 96.070 animales de compañía. De ellos, 44.218 son perros, 38.567 gatos y 13.285 otros animales que conviven en los hogares españoles como conejos, aves, reptiles o tortugas. Datos en España Según este estudio, los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España.

Con más de 7 millones y medio de perros (7.562.893), representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025. A continuación, el segundo animal de compañía es el gato, que supone un 37% del total, con más de 5 millones y medios (5.619.967) de gatos registrados.

A ellos se suman otros animales, como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi 2 millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13% del total.

Otro de los datos más llamativos de este estudio: el número de animales de compañía en España ha crecido un 14% desde 2021. La estadística también desglosa el número de animales de compañía por comunidades autónomas, siendo Andalucía la que más tiene con 3,3 millones de animales; seguida de Cataluña, con casi 2 millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunitat Valenciana, con 1,5 millones.