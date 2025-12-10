El Estudio de la Pequeña y Mediana Empresa destaca la "madurez" de las PYMES riojanas

El coordinador del Informe PYME, Jose Antonio Clemente - UNIR

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Estudio de la Pequeña y Mediana Empresa PYME 2025. PYME Exportadora en La Rioja: Tamaño y Crecimiento. Un Análisis Comparativo en España' destaca la "madurez" de las PYMES riojanas, tal y como ha trasladado el coordinador del informe, Jose Antonio Clemente, docente e investigador de UNIR.

En declaraciones a los medios de comunicación, Clemente ha considerado que el informe "está siendo muy rico en conclusiones", empezando por el hecho de que saca a la luz que la pequeña y mediana empresa en La Rioja a la hora de exportar "tiene una mayor madurez y longevidad".

Además, ha identificado que existe un "mayor grado de formación" así como "una mayor vocación innovadora" en aspectos cómo la "búsqueda de nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos y la transformación de procesos comerciales".

Ha destacado cómo se ha identificado "un mayor talante para profesionalizar la empresa y, también, una mayor tendencia a evitar el cierre, siempre en comparación con su homónima nacional".

En cuanto a igualdad de género, "hay mucho margen de mejora" tanto en el territorio nacional como en La Rioja.

La vicerrectora de Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Isabel Díez, ha explicado que con este estudio lo que se pretende "es llevar la investigación a las necesidades y demandas que la sociedad tiene".

En este sentido, y en cuanto al Gobierno riojano, Amadeo Lázaro, director general de Empresa, Energía e Internacionalización, ha señalado que la presentación de este informe coincide con un momento "interesante en la planificación estratégica de la región".

"Se están desarrollando todos los planes estratégicos de especialización inteligente, los planes de innovación, y fundamentalmente, partimos de las mesas de competitividad en materia de internacionalización", ha explicado considerando "tremendamente apropiado" el informe.