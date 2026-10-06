Estudio de UNIR muestras que la soledad genera la mayor respuesta emocional en X pese a su escasa presencia en campañas

Investigación elaborada por los investigadores Jesús Díaz-Campo y Sergio Arce-García - UNIR

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La soledad no deseada y el abandono son realidades prácticamente invisibles en las grandes campañas de comunicación pública sobre salud mental, pero son los temas que más calan en la sociedad cuando alguien se atreve a compartirlos. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación elaborada por los investigadores Jesús Díaz-Campo y Sergio Arce-García, de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), y publicada en la revista científica Prisma Social.

El estudio, realizado en el marco del proyecto 'Mindhealthmedia' con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea, analiza cómo se expresa el malestar emocional en el entorno digital a partir de un corpus masivo de 3.172.605 mensajes en español difundidos en la red social X a lo largo de seis meses.

El análisis de datos, mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, abarca la totalidad de las publicaciones en español que utilizaron el hashtag #saludmental, por lo que no mide únicamente los mensajes de las campañas oficiales, sino la conversación global del conjunto de la comunidad, incluyendo a ciudadanos, profesionales sanitarios e instituciones.

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto una clara paradoja: los contenidos que más interés, apoyo y conversación activa despiertan entre los usuarios son precisamente los más escasos en la red.

LA DICTADURA DEL VOLUMEN FRENTE A LA CONEXIÓN REAL

El informe revela que casi la mitad de la conversación en redes sociales (45,8 por ciento) se agrupa en torno a reflexiones genéricas y abstractas sobre la "salud mental", seguidas de contenidos sobre "ansiedad y psicología". Pese a copar la mayor parte del espacio público digital, este tipo de publicaciones de carácter institucional o meramente divulgativo consigue una respuesta bastante moderada por parte de la comunidad.

En el extremo opuesto se encuentran los mensajes vinculados a la soledad, el abandono y los testimonios personales de sufrimiento. El tema de la soledad representa una fracción testimonial de la conversación (apenas el 0,11 por ciento de los tuits originales). Sin embargo, cuando un usuario comparte una experiencia de este tipo, la respuesta de la comunidad en forma de me gustas, comentarios y redifusiones se dispara de manera muy superior a la de cualquier otro contenido.

"Existe una brecha evidente entre los mensajes que emiten las instituciones y lo que la ciudadanía necesita encontrar cuando busca apoyo en internet", explican los autores de la investigación de UNIR. "Las campañas abstractas o los eslóganes bienintencionados pasan desapercibidos. Lo que realmente moviliza, genera empatía y provoca una respuesta emocional genuina es la autenticidad, la vulnerabilidad y la historia personal".

UN PICO DE ATENCIÓN MASIVO PERO EFÍMERO

Cada año, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, las redes sociales experimentan un aluvión de mensajes, campañas institucionales y publicaciones mediáticas sobre la materia. Sin embargo, el estudio de UNIR demuestra que este despliegue masivo contrasta con lo que ocurre en la conversación real a lo largo del año.

Si bien la celebración de esta fecha actúa como un gran catalizador, generando picos de actividad que llegan a superar los 240.000 tuits en una sola jornada, los investigadores advierten sobre la limitación temporal de este impacto: la atención mediática e institucional cae drásticamente pasados unos días, sin lograr un compromiso sostenido en el tiempo.

LA SOLEDAD, LA GRAN OLVIDADA

Además, el análisis de los mensajes revela una profunda desconexión temática. Por un lado, la ansiedad y la búsqueda de bienestar van casi siempre de la mano: quien publica sobre un trastorno ansioso suele hacerlo acompañado de consejos, herramientas psicológicas o vías para pedir ayuda. Por el contrario, la soledad es la gran olvidada dentro del propio debate, pues se menciona de manera aislada y casi nunca se conecta con las grandes conversaciones sobre el cuidado de la salud mental.

CLAVES PARA COMUNICAR MEJOR LA SALUD MENTAL

A la luz de los hallazgos, los investigadores de UNIR sugieren una serie de recomendaciones dirigidas a profesionales sanitarios, medios de comunicación y gestores de políticas públicas para mejorar la eficacia de sus mensajes:

-Humanizar los mensajes: Superar la emisión de datos fríos o eslóganes abstractos y dar espacio a testimonios reales que permitan la identificación y la validación emocional del lector.

-Romper el tabú de la soledad: Integrar la soledad no deseada como un eje central en las campañas de prevención de la salud mental, atendiendo a la alta sensibilidad que demuestra la ciudadanía ante este problema.

-Continuidad frente a la estacionalidad: Diseñar estrategias de comunicación que mantengan el acompañamiento y la concienciación durante todo el año, en lugar de fiar el impacto a fechas concretas del calendario.