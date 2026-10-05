EURO SEATING International, Premio AREF a la Empresa Familiar del Año 2026

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jurado del Premio a la Empresa Familiar de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar -AREF- ha decidido otorgar el Premio AREF a la Empresa Familiar del Año 2026 a EURO SEATING International.

El fallo tuvo lugar el pasado 2 de octubre de 2026, en una reunión celebrada en Végola, en la que los miembros del jurado valoraron las candidaturas presentadas a esta edición del premio.

Este galardón, que se concede anualmente desde 2003 a una única empresa, reconoce la utilidad, continuidad y resiliencia de las empresas familiares, verdadero motor de la economía riojana.

Con él, AREF pone en valor la valentía de las familias empresarias para generar riqueza y empleo, mantener su arraigo al territorio y sostener unos valores profundamente comprometidos con la sociedad.

En esta edición, el jurado valoró 13 candidaturas de empresas familiares riojanas y, tras un proceso de votaciones en dos vueltas, resultó ganadora EURO SEATING International.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2026, a las 19 horas, en el Teatro Bretón de Haro, municipio donde se ubica el anterior premiado EVALARRA.

La cita reunirá a socios de AREF, representantes institucionales, autoridades locales y regionales, y miembros del tejido empresarial y social de La Rioja.

UNA EMPRESA RIOJANA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

EURO SEATING International es una empresa familiar riojana especializada en el diseño, fabricación e instalación de butacas y soluciones de asiento para espacios colectivos.

A lo largo de su trayectoria, la compañía ha participado en proyectos vinculados a auditorios, teatros, salas de congresos, instalaciones deportivas, cines, espacios escénicos y otros equipamientos públicos y privados, tanto en España como en el exterior.

Su evolución empresarial se ha apoyado en la calidad técnica, la innovación, la capacidad de adaptación y una clara orientación al cliente. Estos valores le han permitido consolidarse como una compañía especializada en un sector exigente, en el que el confort, la durabilidad, el diseño y la fiabilidad son elementos esenciales.

El jurado ha querido reconocer especialmente su condición de empresa familiar, su vocación industrial, su arraigo en La Rioja y su capacidad para proyectar desde la comunidad una actividad empresarial con presencia nacional e internacional.

EURO SEATING International representa una forma de entender la empresa familiar basada en la visión a largo plazo, la continuidad del proyecto, la implicación de la familia, la profesionalización de la gestión y el compromiso con las personas.

Con este premio, AREF distingue la trayectoria de una compañía que contribuye al prestigio de la empresa familiar riojana y que demuestra la capacidad de las empresas familiares de La Rioja para competir en mercados altamente especializados sin renunciar a sus valores.

SOBRE EL PREMIO AREF A LA EMPRESA FAMILIAR.

El Premio AREF a la Empresa Familiar reconoce desde el año 2003 a empresas familiares riojanas que destacan por su trayectoria, continuidad, arraigo, creación de empleo, profesionalización y compromiso con la sociedad.

Desde su primera edición, concedida a Embutidos Palacios, el galardón ha distinguido a compañías como Conservas Cidacos, López de Heredia Viña Tondonia, Barpimo, Grupo Hergar, Arluy, Electra Autol, Restaurante Echaurren, Tuc-Tuc, IMEL, Bodegas Vivanco, Lácteos Martínez, Grupo Pancorbo, Martínez Somalo, Bodegas Muga, Grafometal, Cartonajes Santorromán, Royo Operador Logístico, Ruiz de la Torre, Jimenez Movilidad y Evalarra Construcciones.

El Jurado del Premio está integrado por representantes de AREF y de entidades económicas y profesionales de La Rioja.

SOBRE AREF.

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar -AREF-, fundada en 1996, agrupa a algunas de las principales empresas familiares de La Rioja, representativas de distintos sectores de actividad. Este año 2026 ha cumplido su 40º aniversario y ha recibido la Medalla de La Rioja por su contribución al desarrollo de nuestra comunidad.

La asociación trabaja para poner en valor el papel de la empresa familiar como motor de desarrollo económico y social, favorecer la continuidad de los proyectos empresariales, impulsar la profesionalización y promover el intercambio de experiencias entre generaciones.

Según los últimos datos disponibles, AREF agrupa a 59 empresas familiares riojanas, que representan el 15,7% del PIB regional y emplean a más de 3.390 personas. En 2021, sus activos totales alcanzaron los 1.252,4 millones de euros y contribuyeron al bienestar social con más de 86,65 millones de euros de beneficios.