El eurodiputado riojano del PSOE César Luena impulsa en Ámsterdam el diálogo europeo sobre biodiversidad

El eurodiputado riojano socialista César Luena se ha desplazado esta semana a Ámsterdam para mantener reuniones clave con el Instituto para la biodiversidad y dinámicas de ecosistemas de la Universidad de Ámsterdam y con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

En su visita al Instituto universitario, Luena se ha reunido con diversos expertos en materia de medio ambiente para dialogar sobre el funcionamiento del centro, el impacto de sus áreas de trabajo y sus colaboraciones con las instituciones públicas. En el encuentro también se han analizado las legislaciones europeas actualmente en trámite que inciden en la biodiversidad y en la gestión de los ecosistemas.

"La investigación científica es fundamental para el diseño y la implementación de las políticas públicas, por lo que es imprescindible trasladar el conocimiento académico al ámbito legislativo. Solo así podremos asegurar una protección más eficaz de los ecosistemas europeos", ha afirmado.

La reunión con la EMA se ha centrado en el papel de la agencia en la evaluación, supervisión y regulación de los medicamentos, con especial atención a la legislación en curso y a los principales retos que afronta el sector.

Entre ellos, se ha puesto de relieve el riesgo de propagación de la gripe aviar, la escasez de medicamentos esenciales y la dependencia europea de principios activos farmacéuticos de terceros países. En estos ámbitos, la EMA trabaja de manera continua para garantizar tanto la protección de la salud pública como el fortalecimiento de la autonomía estratégica de la Unión.

Con esta misión a Ámsterdam, el eurodiputado destaca la importancia de impulsar con determinación el Pacto Verde y de reforzar la cooperación interinstitucional para responder a los grandes retos de la Unión Europea. "Frente a los intentos de frenar o deslegitimar la agenda verde por parte de negacionistas y retardistas, seguimos trabajando incansablemente para que Europa avance con eficacia y ambición hacia sus objetivos de sostenibilidad", ha señalado.