El Eurojackpot de la ONCE reparte casi 4.000 euros en Logroño

Eurojackpot de la ONCE reparte casi 4.000 euros en Logroño - ONCE

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado en Logroño un premio de 3.907,60 euros, en el sorteo del martes, 24 de marzo. El vendedor de la ONCE, Javier Perez Diez, es quien ha llevado la suerte a Logroño. Tiene su punto de venta en el Hospital San Pedro (zona de Hospitalización).

Con el Eurojackpot de la ONCE se puede escoger la combinación preferida. Por solo 2 euros se puede ganar hasta 120.000.000 euros. El bote para el sorteo del próximo viernes, 27 de marzo, es de 59.000.000 euros para la primera categoría, 2.000.000 de euros para la segunda categoría y 1.000.000 de euros para la tercera.

Los sorteos de Eurojackpot se celebran los martes y viernes. Eurojackpot, como las demás loterías responsables de la ONCE, se puede adquirir en la red de más de 21.200 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.

Además, ya se está comercializando el cupón del Extra de la Madre con el que se puede ganar hasta 17 millones de euros y que se va a sortear el próximo día 3 de mayo.