Eurojackpot de la ONCE reparte más de 6000 euros en La Rioja

El vendedor de la ONCE, José Antonio Jimenez Ramírez, es quien ha llevado la suerte a Calahorra - ONCE

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado en Calahorra un premio de 6.153,10 euros, en el sorteo del viernes, 02 de octubre. El vendedor de la ONCE, José Antonio Jimenez Ramírez, es quien ha llevado la suerte a Calahorra. Tiene su Quiosco en el Paseo del Mercadal 2.

Con el Eurojackpot de la once se puede escoger la combinación preferida. Por solo 2 euros se puede ganar hasta 120.000.000 euro. El bote para el sorteo del próximo martes, 06 de octubre es de 120.000.000 euro para la primera categoría, 5.000.000 euros para la segunda categoría y 1.000.000 euros para la tercera categoría, Los sorteos de Eurojackpot se celebran los martes y viernes.

Eurojackpot, como las demás loterías responsables de la ONCE, se puede adquirir en la red de más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.

Además, ya se está comercializando el cupón del Extra del 11 del 11 de la Once con el que se puede ganar hasta 11 millones de euros y +11 premios de 1 millón de euros y que será sorteado el próximo 11 de noviembre.