Europa+Cerca 2026 ofrece a ocho entidades riojanas participar en una misión en Bruselas del 25 al 28 de mayo

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha abierto hasta el próximo viernes 13 de marzo el plazo de inscripción para que las entidades riojanas puedan participar en el programa Europa+Cerca 2026.

Esta nueva edición cumple doce años facilitando el acceso de empresas y organizaciones o agrupaciones empresariales riojanas a financiación europea en I+D+i, con especial énfasis en el programa Horizon Europe.

Este itinerario está organizado por la FER y la ADER en el marco de la Enterprise Europe Network (EEN), y en estrecha colaboración con la Oficina de La Rioja en Bruselas.

En esta edición, también participan las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra a través de sus respectivos socios EEN.

El viaje a Bruselas de este año se desarrollará entre el 25 y el 28 de mayo, con una agenda que combinará reuniones técnicas (SOST-CDTI, oportunidades Horizon Europe y otros programas), reuniones bilaterales y B2B, un taller práctico y reuniones institucionales con Comisión Europea y Parlamento Europeo.

El enfoque no es únicamente institucional, sino orientado a posicionamiento real en convocatorias.

Podrán participar un máximo de seis empresas con perfil innovador o tecnológico - las pymes son prioritarias- y establecimiento operativo en La Rioja, así como un máximo de dos organizaciones públicas o privadas que presten servicios a empresas.

Las plazas no cubiertas en una categoría podrán asignarse a la otra. Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja antes de las 14 horas del 13 de marzo.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, destaca que "la participación junto a empresas y entidades de otras regiones ofrece a las empresas riojanas la oportunidad adicional de ampliar su red de contactos estratégicos, identificar socios complementarios y generar colaboraciones en proyectos de mayor alcance y ambición".

Asimismo, "esta cooperación interregional puede facilitar la identificación de nuevas cadenas de valor, impulsar iniciativas de innovación conjunta y mejorar el posicionamiento de las empresas riojanas en convocatorias de financiación, reforzando su capacidad de crecimiento y proyección exterior".

Por su parte, el secretario general de la FER, Eduardo Fernández, define Europa + Cerca como "una oportunidad real de crecimiento e innovación, porque vamos a permitir a las empresas identificar proyectos europeos concretos y prepararse para anticiparse a ellos".

"Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como organismos promotores es llevar a cabo un acompañamiento completo a las empresas y un apoyo real, cercano y directo en esta misión que es al mismo tiempo institucional y técnica", apunta.

TRES BLOQUES.

Europa+Cerca 2026 plantea un itinerario distribuido en tres bloques, que incluyen la formación individual previa, el viaje a Bruselas y el seguimiento posterior.

En el primer bloque, cada empresa participante recibirá una sesión individual online impartida por la consultora RTDI y orientada al análisis de su encaje en programas europeos, la revisión de la idea de proyecto y la preparación estratégica de las reuniones en Bruselas.

El viaje a Bruselas constituye el segundo bloque, mientras que el tercero constará de un seguimiento individualizado, que se materializa en el apoyo en la búsqueda de socios, la orientación en preparación de propuestas y la activación de servicios EEN según las necesidades detectadas.