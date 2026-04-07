evercom y UNIR impulsan una colaboración para acercar la formación universitaria a la realidad de la comunicación

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LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

evercom, agencia creativa de comunicación y marketing, y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han firmado un acuerdo marco de colaboración para desarrollar iniciativas conjuntas en el ámbito educativo. La alianza pone el foco en fortalecer el vínculo entre universidad y empresa y en generar espacios de aprendizaje conectados con la realidad profesional en áreas como la comunicación corporativa y el marketing.

A partir de este acuerdo, ambas entidades impulsarán distintas líneas de trabajo que combinarán participación académica, intercambio de experiencia y colaboración en actividades orientadas al desarrollo de talento. En este marco, profesionales de evercom participarán en sesiones formativas y en foros promovidos por UNIR para abordar tendencias, desafíos y transformaciones que hoy atraviesan al sector de la comunicación.

Uno de los ejes de la colaboración será el acercamiento de los estudiantes a retos reales de la profesión. A través de esta alianza, equipos de alumnos podrán trabajar sobre desafíos planteados por la consultora como parte de sus proyectos académicos, dentro de la Red Proyectum y vinculado al Máster Universitario en Marketing Digital. El acuerdo contempla, además, acciones conjuntas vinculadas al Máster Universitario en Comunicación Corporativa, un ámbito especialmente alineado con la vocación de la agencia por contribuir a una formación conectada con las necesidades reales del mercado.

CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES

Además, el acuerdo incorpora condiciones económicas especiales para facilitar el acceso a la formación y contempla 10 matrículas con condiciones económicas favorables vinculadas a las actividades conjuntas del Máster Universitario en Comunicación Corporativa.

Para evercom, esta alianza se enmarca en una forma de entender la relación con el entorno académico que va más allá de la colaboración puntual. La agencia quiere contribuir a una conversación más cercana entre formación y realidad profesional, convencida de que el aprendizaje gana valor cuando incorpora contexto, experiencia y contacto directo con quienes trabajan cada día en la transformación de marcas, organizaciones y narrativas.

"Hay colaboraciones que tienen sentido no sólo por lo que activan, sino por lo que representan. Para nosotros, este acuerdo con UNIR responde a una convicción muy clara: la de que la formación se enriquece cuando se abre a la práctica, al criterio profesional y a una conversación honesta sobre lo que hoy exige nuestro sector. Queremos escuchar, aprender y contribuir a que ese puente entre universidad y empresa sea realmente útil para quienes están empezando a construir su camino", asegura Rita Olmedo, socia de evercom y directora financiera y de Recursos Humanos de la compañía.

Por parte de UNIR, Gabriel García- Prieto, director de Desarrollo de Negocio en España y México, señala que "esta colaboración con evercom refuerza nuestro compromiso con una formación conectada con la realidad profesional y con los desafíos que están redefiniendo el ámbito de la comunicación y el marketing. Contar con la participación de una agencia con su trayectoria permite enriquecer la experiencia de los estudiantes y acercarla a dinámicas, lenguajes y contextos que serán decisivos en su desarrollo".

Con una vigencia inicial de dos años, el convenio establece un marco de colaboración estable para seguir impulsando nuevas iniciativas en torno a la formación, la innovación y el intercambio de conocimiento en áreas de interés común.

PRÓXIMO FORO GRATUITO Y ONLINE

Precisamente este martes, 7 de abril, a las 17,00 horas, expertos de ambas entidades debatirán sobre la 'Comunicación efectiva: del storytelling al storyproof'.

Un encuentro online y gratuito en el que se abordarán los principales retos de la comunicación, donde ya no vale solo con comunicar. En un contexto saturado de contenidos generados por IA, las organizaciones deben ofrecer pruebas, datos, evidencia real y contexto humano para competir para poder construir una reputación digital en entornos de desconfianza.

Participarán Iñaki Rodríguez Galván, consultor de asuntos públicos, relaciones institucionales y comunicación en Evercom; Mario García Gurrionero, asesor de comunicación pública y profesor del área de Comunicación de UNIR y Ander Serrano. director de Comunicación y Marketing B2B y socio de Evercom.

Inscripciones al foro: https://www.unir.net/evento/foros/foro-comunicacion-efectiva-storyproof/