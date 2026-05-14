El exalcalde, Tomás Santos, Insignia de Oro de UGT por su contribución sindical y ser "un referente" para todos

El exalcalde de Logroño, Tomás Santos, Insignia de Oro de UGT por su contribución sindical y ser "un referente" para todos - EUROPA PRESS

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Logroño entre 2007 y 2011, el socialista Tomás Santos, ha recibido este jueves la Insignia de Oro de UGT, el máximo galardón que otorga la organización para reconocer la contribución sindical de una persona. Un reconocimiento que el propio exalcalde ha recogido destacando la unión entre partidos y sindicatos; "Aunque no lo parezca hay cariño, amistad y ayuda".

Con un público en pie, arropado por un fuerte y largo aplauso -que ha durado más de tres minutos- y el cariño de todos los asistentes, Tomás Santos ha recibido la Insignia muy emocionado ya que desconocía que iba a ser él el propio homenajeado. Por su parte, UGT ha defendido esta distinción por su contribución a la mejora de Logroño "que ha dejado huella en todos los que le conocen".

El acto se ha celebrado en el Espacio Lagares de Logroño y muchos compañeros socialistas han querido también estar presentes en el reconocimiento. También han estado presentes la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el actual alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entre otras autoridades.

"LA UGT TIENE TRABAJO"

En su emotiva intervención, Tomás Santos ha destacado que en el mundo actual en el que vivimos "la UGT tiene trabajo". Ha pedido a todos que sean "compañeros" a la vez que ha defendido que Logroño es "una sociedad abierta. Podemos presumir de ser españoles, riojanos y logroñeses. Tenemos que sacar pecho pero, sobre todo, tener mucho respeto".

Por su parte, desde el sindicato han reconocido que el galardonado es "ampliamente conocido en el ámbito sindical y político, especialmente en Logroño". Una persona que ha destacado a lo largo de los años "por su compromiso sindical, su vocación de servicio público y su contribución al progreso colectivo".

DE FORMA "UNÁNIME"

En el homenaje también ha tomado la palabra el secretario general de UGT Las Rioja, Jesús Izquierdo, quien ha valorado también la figura del exalcalde de Logroño a la vez que ha destacado que este reconocimiento es el galardón de oro de la UGT y merece "que nos juntemos" para reconocer la trayectoria de militancia, compromiso de compañeros y compañeras como Tomás Santos". Como ha destacado, este reconocimiento se ha otorgado de forma "unánime" porque nadie "puede hablar ni decir nada malo de Tomás".

Como ha destacado, otorgar esta Insignia de Oro a Tomás Santos es una muestra "de orgullo" para la UGT porque "reconocer a alguien como Tomás, que es un referente, es todo un placer".

2027, "50 AÑOS DE UGT LA RIOJA"

Además, y con motivo de la celebración -el próximo año 2027- del 50 aniversario del sindicato en La Rioja, Izquierdo ha anunciado el impulso de unos premios para reconocer la trayectoria sindical colectiva así como el compromiso social y político de aquellas personas "que no han hecho más que trabajar por tener una sociedad mejor". También ha indicado que se escribirá un libro "contando la historia de UGT" y se reconocerá la militancia de los compañeros que llevan 50 años en la UGT, que son 154 en La Rioja.

INSIGNIA DE ORO

Tras recibir la Insignia de Oro, Tomás Santos formará parte del Cuadro de Honor de UGT La Rioja que constituyen ya un total de 26 personas que han recibido esta distinción del sindicato desde el año 1982 hasta la actualidad.