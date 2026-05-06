Excavaciones Fermín Osés convertirá la plaza de toros de Calahorra en un espacio accesible y polivalente por 2,8M - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Excavaciones Fermín Osés S.L. será la encargada de redactar el contrato y ejecutar las obras de adaptación de la plaza de toros de Calahorra como espacio accesible y multiusos por un presupuesto de 2.808.360,35 euros. El mismo importe que el tipo de licitación. Se trata de un contrato mixto.

La reforma de la plaza de toros es una de las principales actuaciones del Plan de Acción Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El objetivo de estas obras es convertir la plaza de toros es un espacio accesible a todo el mundo y polivalente para que pueda ser escenario no solo de festejos taurinos, sino también de conciertos, eventos turísticos y culturales, exhibiciones y competiciones deportivas, etc.

Este proyecto transformará la plaza toros de Calahorra en un espacio accesible, moderno, seguro y multiusos, respetando su estructura original protegida.

Las principales actuaciones que se van a acometer son la adecuación del coso a la normativa vigente de evacuación, incendios y accesibilidad. Para ello, se van a rehabilitar las escaleras, crear un nuevo vomitorio para mejorar la evacuación y nuevas estructuras metálicas como pasarelas.

Asimismo se van a redistribuir los espacios para convertir la plaza de toros en espacio polivalente; hacer ajustes en el callejón, los burladeros, los corrales y el patio de caballos para cumplir con la evacuación y funcionalidad y mejorar el drenaje para los espectáculos no taurinos.

Para hacerla accesible se va a nivelar la planta baja, se van a reservar zonas para personas con movilidad reducida y se va a instalar un ascensor para acceder a la zona de palcos. También se renovarán integralmente las instalaciones eléctricas, de saneamiento y drenaje y de la iluminación exterior, interior y del ruedo y la instalación completa de protección contra incendios y señalización.

Se harán nuevos aseos, se colocarán nuevos asientos en gradas y palcos y se reparará la fachada, entre otros trabajos. Con esta actuación el aforo máximo previsto de la plaza de toros de Calahorra será de 2.971 personas, distribuidas en el ruedo 968, sentadas 1.983 y 20 plazas para personas con movilidad reducida.