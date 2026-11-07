Excavaciones Redondo Solozábal ejecutará el mantenimiento de 22 caminos rurales de Calahorra por 141.328 euros - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación ha decidido proponer a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra que el contrato de mantenimiento de los caminos rurales del término municipal con firme asfáltico se adjudique a la empresa Excavaciones Redondo Solozábal S.L. por el precio de 141.328,58 euros.

Una oferta que supone una reducción de 9.642,53 euros respecto al tipo de licitación, lo que representa una baja del 6,37 %.

Se va a actuar en 22 caminos rurales, mejorando un total de 8.352,13 metros cuadrados de la red con el objetivo de mejorar su estado de conservación y garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad para agricultores, vecinos y usuarios.

Concretamente, se van a ejecutar trabajos de mantenimiento en los caminos de Rincón de Soto, Alcanadre y Azagra, Vedada, Chef Nino, Dunviro, Molinantes, La Calzada, Murillo-Reinares, de la Ribera, Valvedado, de la Quebrada, conservas Marzo, de la Hoya, fuente Alcalde, del pantano, Minglanillos, vertedero, antiguo paso del tren, fuentes Trece caños y Tejadillo y de la senda Perdiguero.

El contrato contempla dos tipos de intervenciones, en función de las necesidades detectadas en cada camino. Por una parte, se realizará bacheo con gravilla y emulsión totalmente terminados en una superficie de 827,43 metros cuadrados y, por otra, refuerzo del firme asfáltico con aglomerado, en 7.524,70 metros cuadrados, incluyendo el fresado del firme, su retirada y regularización.

La ejecución de estas obras permitirá prolongar la vida útil de la red de caminos rurales asfaltados de Calahorra, mejorando la movilidad y favoreciendo el desarrollo de la actividad agrícola en el término municipal.

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de 3 meses para completar estos trabajos de mantenimiento, cuyo inicio está previsto para el año 2027.