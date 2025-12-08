El exfutbolista Zuhaitz Gurrutxaga visibilizará en UR la importancia de cuidar la salud mental y romper su estigma

El futbolista Zuhaitz Gurrutxaga visibilizará en la UR la importancia de cuidar la salud mental y romper su estigma - AGIFES

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Zuhaitz Gurrutxaga (Elgoibar, Gipuzkoa, 1980), exjugador de la Real Sociedad, ofrece el miércoles 10 de diciembre en la Universidad de La Rioja la charla 'Tarjeta roja al silencio: hablar de salud mental también es ganar'.

Organizada por el Instituto Riojano de la Juventud, la UR y el Gobierno de La Rioja, a través del Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Adictivas, la charla va a tener lugar a las 12 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

El encuentro, con entrada libre hasta completar el aforo, tiene objetivo fundamental el de visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y romper el estigma que la rodea. Está dirigida al público en general.

Zuhaitz Gurrutxaga (Elgoibar -Guipúzcoa- 1980) es un exfutbolista profesional que jugó en equipos como la Real Sociedad y cuya trayectoria deportiva estuvo marcada por la ansiedad y la presión psicológica del alto rendimiento. Tras su retirada, atravesó un periodo de crisis personal que lo llevó a redefinir su identidad más allá del fútbol.

Con el tiempo, se transformó en presentador, monologuista y humorista, utilizando su historia como recurso para reflexionar sobre la salud mental, la vulnerabilidad y la resiliencia. Su trayectoria simboliza cómo la adversidad puede convertirse en una fuente de crecimiento y aprendizaje vital.