Éxito en el estreno absoluto del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno'; Una de las mayores historias jamás contadas - UNIR

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concatedral de Santa María de La Redonda acoge este sábado el estreno absoluto -y con entradas agotadas- del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno', una nueva creación para la Semana Santa de Logroño que reunirá a cerca de 130 intérpretes. Un acto posible gracias a Fundación UNIR.

El director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR y director de este oratorio, Ernesto Monsalve, ha explicado que lo que hoy se podrá ver en la concatedral de La Redonda es una ópera, una representación teatral con música, donde se narra una historia teatral pero bíblica.

En este caso, la pasión y muerte de Jesucristo según las escrituras de San Juan y según el oficio de la pasión de San Francisco. 'La Pasión de Jesús Nazareno' es un oratorio confeccionado con ocasión del 800 aniversario de la muerte de San Francisco, que escribió el Oficio de Pasión y fue el primero en vivir y difundir la Pasión de Cristo con intensidad devocional, dejando como herencia el Oficio de la Pasión.

La obra, cuyo texto está extraído del Evangelio según San Juan y el Oficio de Pasión de San Francisco, se inscribe además en el marco del 400 aniversario de la capilla de la girola, de la concatedral de Santa María de La Redonda.

"ESTRENO ABSOLUTO"

Como ha reconocido el director del oratorio, éste es "un estreno absoluto y también es mi primera vez en esta magnífica concatedral". Como ha reconocido ante los medios de comunicación minutos antes del estreno, "éste es un templo maravilloso, estéticamente sensacional" no solo por el lugar sino "por la gente que lo rodea".

Por ello, afirma, "estamos muy contentos y muy ilusionados de poder hacer realidad este concierto aquí y esperamos que sea un éxito y que la narración de esta Pasión se transmita apropiadamente".

Para que esto suceda se ha recreado un escenario al que se van a subir aproximadamente 130 personas "entre coros, orquesta y solistas y órgano" que van a dar vida y van a recrear musicalmente esta pasión y muerte de Jesús, en esta nueva concepción artístico-musical que hoy presentamos".

Como director -ha dicho- "tengo la fortuna de estar al mando de la mejor orquesta, coro y solistas del mundo y pese a los muchos errores que el director pueda cometer estoy seguro de que los van a saber enmendar y ofrecer un resultado fantástico".

"CON INDEPENDENCIA DEL CREDO"

"Eso es lo que espero y deseo y, sobre todo, que con independencia del credo que cada uno de los asistentes pueda tener, se den cuenta que estamos contando una de las mayores historias jamás contadas, la de un hombre que ofreció paz, amor, la otra mejilla, la no violencia, como instrumentos, como herramientas para un mundo mejor".

Un hombre que "por el odio, el mal, las peores pulsiones humanas, fue condenado, torturado y finalmente asesinado, pero que dejó un legado y una huella que es esencial, desde luego en Occidente, yo diría que para el mundo entero, y cuyos valores, si hoy los aplicáramos un poquito más, otro gallo, como le cantó a Pedro, nos podría cantar a todos".

Además, estrenar este oratorio el Sábado de Pasión "verdaderamente emociona". Como ha reconocido, "uno puede contar esta historia cualquier día del año pero precisamente en estas fechas es todavía un plus de valor".

"UN ACONTECIMIENTO EXCEPCIONAL"

Por su parte, el párroco de la Concatedral de La Redonda, Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, ha asegurado que hoy "asistimos a un acontecimiento excepcional".

"Después de 300 años de la gran pasión de San Juan de Bach y también después de 3 siglos en los que aquí, en la capilla de Música de La Redonda, también se realizaban obras que se interpretaban por los maestros de capilla, poder recuperar ese espíritu de la música del siglo XVIII pero con moldes del siglo XXI emociona".

Por ello "para mí como sacerdote, para la iglesia y para esta Concatedral es un honor que se haga una composición de un oratorio donde se narre la vida de los últimos pasos de Jesucristo, la pasión y muerte, que es el mayor drama por amor de la historia".

Además -ha añadido- "que lo haya hecho Ernesto, un gran experto tanto en la música de este tipo de oratorio, como en la fe, un católico que también transmite así la fe por medio de la belleza de la música es fundamental".

Finalmente, el sacerdote ha animado a todos los ciudadanos a vivir estas fechas de Semana Santa "recuperando lo que pasó hace tantos siglos, pero viviéndola cada uno en su propio modo de ser cristiano, que es vivir por amor, para el amor y desde el amor a los demás como Cristo nos enseñó".

EL ORATORIO

Impulsado por Fundación UNIR, el oratorio cuenta con música original compuesta ad hoc por Ernesto Monsalve, director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR. La partitura está escrita para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta sinfónica, con una duración aproximada de 75 minutos.

En el estreno intervendrán Olivier Benoît (contratenor, en el papel de San Juan), Alain Damas (tenor, como Jesucristo), Aurora Peña (soprano, Virgen María) y David Gascón (barítono, en los papeles de San Pedro y Poncio Pilatos), junto al coro de la C.L.A. Pepe Eizaga -reforzado por otros coros de La Rioja- y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Fundación EME, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, la parroquia de Santa María de La Redonda, el Gobierno de La Rioja, Fundación San Millán y el Ayuntamiento de Logroño.