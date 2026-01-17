Éxito de la iniciativa 'Calle Laurel - Pau Edition', que reúne a cerca de 3.000 personas en Pau (Francia) - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha participado en la iniciativa de promoción turística 'Calle Laurel - Pau Edition', celebrada en el Palais Beaumont de Pau, que ha congregado a cerca de 3.000 personas a lo largo de las dos jornadas y ha llevado la gastronomía y los vinos de Rioja a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad francesa.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por los concejales Celia Sanz y Miguel Sainz, ha asistido al evento y ha compartido la jornada con el alcalde de Pau y ex primer ministro de Francia, François Bayrou, en un encuentro que ha servido para reforzar las relaciones institucionales entre ambas ciudades.

Durante la visita, tanto el alcalde como los ediles han acompañado a la delegación riojana y han saludado a la colonia logroñesa residente en Pau y ha iniciado nuevos contactos para impulsar futuras colaboraciones en los ámbitos cultural y económico.

La visita ha contado con la presencia del cónsul de España en Pau, Alberto Carnicero, y se enmarca dentro de la estrategia municipal de promoción exterior de Logroño como destino enogastronómico de referencia internacional.