"Éxito" en la manifestación estudiantil de Logroño en contra de "quienes quieren hacer un negocio con la educación"

11N.- "Éxito" En La Huelga Estudiantil De Logroño En Contra De "Quienes Quieren Hacer Un Negocio Con La Educación" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes logroñeses han salido este miércoles a la calle, apoyados por el Sindicato de Vivienda de La Rioja y el resto de convocantes, para secundar la huelga general de este miércoles, defender una escuela pública "para todos" y mostrar su rechazo hacia aquellos que quieren "privatizar la educación" y hacer "negocio" con ella.

Durante la manifestación -que ha salido a las 11,00 horas del Instituto Sagasta para pasar por Avenida de la Paz, Avenida Colón, Solidaridad y terminar en El Espolón- los asistentes han proliferado diferentes gritos no solo a favor de la educación pública sino también en contra de todas las reivindaciones de esta huelga entre los que se han podido escuchar "O con el capital o con la clase obrera", "Esto es lucha de clases, no podemos hacer las paces" o "Ni rentistas ni maderos, la vivienda para los obreros".

A ellas se han sumado otras proclamas como "Socialismo o barbarie" o gritos unánimes "Por la huelga general".

Los asistentes a la marcha, muchos de ellos también profesores y miembros de la comunidad educativa, han defendido que ésta es "una huelga de todos" porque se defiende "tanto la vivienda como la mejora de los salarios y los servicios públicos".

Basicamente, ha explicado la portavoz de Educación por parte del Sindicato de Vivienda, Patricia Amaya, "estamos contra quienes nos quieren arrebatar los derechos". En el caso de la educación, además, "en contra de aquellos que quieren privatizarla y hacer negocio".

Como ha explicado, los datos de seguimiento de la huelga están siendo "bastante buenos" y ha calificado la convocatoria estudiantil como "un éxito".

LAMENTA LA RETENCIÓN DE PIQUETES Y LA DETENCIÓN DE UN JOVEN

A pesar de que ha lamentado "la retención" de algunos jóvenes en uno de los piquetes esta mañana "en una carga sin motivo ni justificación alguna" y la detención de un miembro del Sindicato de Vivienda que ya ha salido a la calle, Amaya asegura que "lo que se está haciendo es parar el paso de forma pacífica, intentando parar el tráfico e informar como piquete informativo al que tenemos derecho".

"Esta noche hemos sentido acoso y un poco de persecución, sobre todo hacia la gente joven", ha lamentado.

Tras la cita de esta mañana, desde el Sindicato de Vivienda animan a todos a llenar las calles también esta tarde a partir de las 18,00 horas -desde la Glorieta del Doctor Zubía- en la manifestación convocada por todos los sindicatos y organizaciones que secundan la huelga.

"ESTÁN DESMANTELANDO LA EDUCACIÓN PÚBLICA"

Durante el trancurso de la huelga la profesora jubilada, miembro de IU y de CCOO, Ana Escalada, ha querido poner en valor la importancia de esta huelga estudiantil porque, como ha reconocido, "están desmantelando la educación pública".

En declaraciones a Europa Press ha explicado que, a su juicio, se está haciendo un gran impulso por la enseñanza concertada, "sobre todo en la FP" olvidándose de la pública que es "la escuela de todos y la que tenemos que proteger. La realidad es que la están abandonando".

En cuanto a las reivindicaciones de la pública, recuerda, "es necesario que muchos centros educativos mejoren sus instalaciones, también en cuanto a materiales. También ve fundamental que haya "profesores para todos y la disminución de las ratios".

En el caso de La Rioja, explica, "los profesores no están exigiendo unos aumentos salariales, como por ejemplo en Madrid, que tienen unos salarios peores que nosotros, pero sí que mejoren las condiciones materiales de los institutos, de las escuelas, de los colegios de Primaria y, sobre todo, que se invierta en la pública".