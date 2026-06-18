Experta asume que la legislación va "muy por detrás de la tecnología" pero "ya" se trabaja en "límites y controles"

María González Moreno y Maite Boyero, expertas participantes en la Microcredencial de Verano de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

"La legislación siempre va muy por detrás de la tecnología", a pesar de ello María González Moreno -socia de IT Compliance y Privacidad de Ecija- ha asegurado que en la actualidad se trabaja mucho en mejorar esa normativa para poner "límites y controles" que bien realizados "nos permitirá contar con grandes ventajas".

González Moreno ha hecho estas declaraciones tras participar, junto a otros expertos, en el panel Proyectos de Innovación y transformación digital en la Guardia Civil, dentro de la Microcrendencial de Verano de la Guardia Civil que se celebra en la UR.

Aunque como ha reconocido "el riesgo cero no existe" lo importante es seguir trabajando en la normativa nueva que tenemos "para intentar adaptarla a la tecnología que se está utilizando".

Una adaptación que, a su juicio, se debe realizar de forma diferente a la primera normativa de protección de datos de España que data de 1992 porque todo ha "cambiado". En este sentido, apunta, el reglamento de inteligencia artificial, por ejemplo, "es más nuevo" tan solo tiene un "par de años" y se está empezando a aplicar ahora por eso es fundamental "intentar regularizar algo que ya tenemos absolutamente implantado en el día a día".

"RIESGOS DIFERENTES"

Ahora mismo "nos tenemos que basar en un entorno de riesgos diferente, no hay una respuesta clara de 'sí' o 'no', se cumple o no se cumple... sino que tenemos que basarnos en una metodología que permita adaptar la realidad operativa y la realidad funcional de cada entidad a las obligaciones normativas".

En este sentido, matiza, es verdad que la tecnología nos da la posibilidad "de que donde antes se hacía una cosa ahora podemos hacer cinco. Si sabemos poner los límites o los controles que exige la norma, las ventajas que nos aporta serán mucho mayores a ese potencial riesgo".

Durante su intervención también ha querido resaltar la importancia de tener en cuenta el marco jurídico establecido por toda la legislación, reglamento de IA, de protección de datos... en todos los proyectos de innovación y transformación tecnológica que se ejecutan dentro de la Guardia Civil "no solo para garantizar la seguridad tecnológica y organizativa, sino también la jurídica".

Una labor que se realiza analizando las soluciones "y haciendo una matriz normativa que nos permita coger de cada una de las normas que resulta de aplicación, todos los controles y garantías y, a partir de ahí, establecer esos controles dentro de la propia plataforma".

Eso exige analizar la solución "no solo técnicamente, sino también el uso y la operativa que se hace de la misma dentro de la organización", ha finalizado.

RETOS, DESAFÍOS Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA

Por su parte, la experta del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades, Maite Boyero Egido, ha dado a conocer algunos de los retos, próximos desafíos y soberanía tecnológica a los que nos enfrentamos dentro de su intervención en la mesa redonda sobre 'Innovación tecnológica'.

Tres temas "de gran importancia" de "cara a futuro" para proteger la seguridad pero, como ha reconocido, con especial importancia a conocer también las tendencias que llegan de Bruselas. Así se ha referido a los retos tecnológicos detallando que hay una serie de iniciativas denominadas 'Joint Undertakings' -asociaciones público-privadas entre la Comisión Europea y la industria para impulsar la investigación e innovación- que son las que indican "hacia dónde van las tendencias tecnológicas" a través de grupos de expertos.

Entre esos retos, destaca, se encuentran "la aplicación de la inteligencia artificial generativa y comprendida con control humano. "Ese es el gran reto y sobre todo sabiendo que está en juego no solo puestos de trabajo, sino también dependencia precisamente de terceros países y de grandes plataformas".

"LOS PRIMEROS ORDENADORES CUÁNTICOS PUEDEN LLEGAR EN 2030"

También se ha referido como reto a lo computacional. "Nos parece un escenario casi irreal pero es muy probable que los primeros ordenadores cuánticos (equipos que pueden evaluar millones de posibilidades simultáneamente) estén disponibles en 2030, dentro de tres años y medio, y ya operativos en 2035. Éste será un reto de seguridad sumamente importante".

A ellos hay que sumar la ciberseguridad, los sistemas no tripulados, por ejemplo, y también tecnologías que se basan en nuevas tecnologías como la fotónica.

Asociados a todos ellos, prosigue, "la Unión Europea tiene una serie de grandes iniciativas para desarrollar proyectos de investigación".

Con respecto a los desafíos "queremos mejorar la llegada a mercados de resultados de investigación e innovación" también desde el punto de vista de la administración pública, por ejemplo".

DOTAR DE CAPACIDADES A LA UE

Finalmente, la experta ha detallado la importancia de abordar el bloque de soberanía tecnológica. Y ahí "sí que es verdad que hay un contexto no solamente geopolítico sino también reglamentario y de directivas europeas que lo que hacen es poner una serie de medios para que la Unión Europea se dote de capacidades para no tener dependencia de terceros países, terceras potencias o terceras entidades que no sean europeas, para tomar el control otra vez de nuestro potencial".

En este punto ha puesto en valor al paquete de soberanía tecnológica -'Technological Sovereignty Package'- que se presentó el pasado día 6 de junio. "Este es ya el colofón de todo lo que se ha hecho como trabajo durante el último año y medio, casi dos años, en el seno de la Comisión Europea y que nos va a dotar de herramientas también centrándonos en las discusiones del próximo marco financiero plurianual que va a abarcar el periodo 2028-2034".

Esas negociaciones están en marcha ahora mismo "y van a aterrizar en una serie de programas, programas de financiación en distintos campos, uno de ellos la tecnología y la innovación". Eso sí, como ha finalizado, "es fundamental dotar de financiación real a las empresas que sí que quieren innovar".

MICROCREDENCIAL DE VERANO DE LA GUARDIA CIVIL

La Microcredencial de Verano de la Guardia Civil ha clausurado este jueves su edición de este año con una sesión dedicada al futuro a través de la innovación y la transformación digital.

El curso de verano de la Guardia Civil en la UR ha adquirido el formato de microcredencial -certificaciones académicas de corta duración flexibles, modulares-, en modalidad semipresencial y ha contado con 677 participantes (72 presenciales y 605 online). La recaudación por las matrículas en la actividad se destinará a Proyecto Hombre La Rioja.

El objetivo general del curso ha sido capacitar a diferentes sectores de la ciudadanía para diseñar, impulsar y evaluar iniciativas de innovación y transformación digital -integrando la gestión del cambio, la ciberseguridad, el análisis de datos, las tecnologías emergentes y el respeto a los derechos fundamentales-, mediante un modelo docente híbrido que combine sesiones presenciales intensivas y trabajo autónomo guiado.

Entre otros objetivos específicos se ha planteado ayudar a identificar las principales tecnologías digitales y su aplicación en el ámbito operativo; y a comprender los retos organizativos y culturales asociados a la transformación digital en entornos jerarquizados.

Además, se ha analizado el papel de la ciberseguridad en el contexto de la transformación digital y su integración en los servicios públicos, se han dado a conocer experiencias y casos reales de transformación digital en el sector público, privado y en la Guardia Civil; y, por último, se ha indicado el impacto de la digitalización en la operativa policial, la toma de decisiones y la prestación de servicio al ciudadano.