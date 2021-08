Experto UNIR afirma que las nuevas plantas de captura de Co2: "Es la línea que nos puede salvar"

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El docente del Máster 4.0 y miembro del grupo de investigación Industria, Energía y Sostenibilidad (InES) en la UNIR, Miguel Ángel Sánchez Vidales, ha explicado el funcionamiento y las características de las nuevas plantas de captura de Co2, y ha afirmado que "es la línea que nos puede salvar".

Esta nueva planta consiste en "una técnica que se lleva explorando desde hace unos diez años, y que capturaría enormes toneladas de Co2 al año" ha explicado Sánchez.

El investigador de UNIR, en una entrevista a Europa Press, ha detallado que la colocación de esta planta se prevé para 2026, y pretende instalarse en Escocia, donde ha afirmado que "se dan una combinación de factores bastante interesantes".

La instalación propuesta por las dos empresas, Carbon Engineering y Storegga Geotechnologies, "permitirá aprovechar la abundante energía renovable y canalizar el dióxido de carbono capturado, y se espera que esté en marcha para 2026", según ha explicado Sánchez.

El docente de UNIR ha destacado de esta nueva técnica que "la cuestión es que se captura directamente del aire, lo cual es uno de los objetivos primordiales ahora", y ha hecho énfasis en que "no se trata de reducir las emisiones, que es lo que tenemos hasta el momento, sino de restarlas, que es una enorme diferencia que hay con respecto a otras técnicas".

"Esta actuación consistiría en la instalación de una 'mega planta' de captura de Co2 directamente del aire, que podría capturar hasta un millón de toneladas métricas de Co2 al año, y lo más interesante es que se podría enterrar ese Co2 en yacimientos petrolíferos que hay abandonados en la zona, por eso es una zona bastante interesante" ha detallado.

Las plantas instaladas a día de hoy "están a otro nivel" ha puesto de manifiesto Sánchez, explicando que las ya existentes "utilizan una técnica totalmente diferente denominada CCS (Carbon Capture and Stored), que consiste en la captura y almacenamiento de Co2 para reducir las emisiones, pero que no las elimina".

De esta manera, lo que marcaría la diferencia y el punto de inflexión con esta nueva técnica es, ha explicado, "que la planta de Escocia lo que hace es succionar el aire y reducir el Co2 que hay en él, mientras lo que hacen las otras es reducir el impacto de las emisiones de Co2, pero no dejan de ser emisiones".

COSTES

En cuanto a los costes de esta actuación, Sánchez ha explicado que "se van a utilizar fondos ya que el Gobierno Británico está invirtiendo mucho dinero para conseguir que para el 2050 se alcancen emisiones cero, por lo que se aprovecharía también esa inyección del dinero público".

En este sentido, otro aspecto que convierte a Escocia en el mejor lugar para la instalación de esta planta es el "consorcio entre una empresa escocesa con otra empresa pionera de captura de Co2 en el aire, Carbon Engineering, canadiense, con inversores de la talla de Bill Gates, que ha hecho importantes avances en este campo a lo largo de los últimos años".

"La idea también es vender bonos" ha continuado el miembro del grupo de investigación Industria, Energía y Sostenibilidad (InES) de UNIR sobre la financiación de los costes de esta nueva técnica, "dado que ellos también van a restar Co2, poder vender esos bonos a empresas que necesitan reducir su huella de carbono".

FUTURO

En lo que respecta a la proyección futura, Sánchez ha sido claro, "es muy necesario", así como ha asegurado que "se necesita que haya sitios como este de Escocia en los que se invierta tanto dinero público como dinero privado, en el que toda esta tecnología se vaya probando y se vaya aprendiendo con el paso del tiempo".

De esta manera, el docente de UNIR ha definido esta nueva actuación como "un gran ejemplo para que otras naciones y otras empresas también se atrevan a hacer este tipo de cosas".

Ha asegurado, además, que "esta empresa escocesa sacará mucha rentabilidad mediante la emisión de bonos, lo que le permitirá recuperar esas inversiones, que seguro que reinvertirá en nuevas plantas".

CONTAMINACIÓN Y CALENTAMIENTO GLOBAL

"Esta es la línea que nos puede salvar" ha sentenciado el investigador de UNIR.

En este sentido, Sánchez ha remarcado que "hasta ahora, todo lo que estamos haciendo va entorno a la reducción de emisiones, y el gran objetivo tanto en Europa como en otras zonas del mundo es tener emisiones cero".

"Aunque a día de hoy tuviéramos emisiones cero, seguiríamos con el enorme problema que tenemos con el calentamiento global, porque el efecto invernadero esta ahí y no se quita", así, el docente de UNIR ha declarado que "el Co2 que hemos emitido en exceso o lo reducimos o nos acabará matando, y estamos en un punto que no es solo que no lo reduzcamos, si no que cada vez emitimos más".

Es por esto que la solución que Escocia pretende implanta supone "el punto de inflexión", ya que con ella "lo que se va a hacer es restar, que es lo que necesita el planeta", y ha alegado que "el planeta, para compensar el exceso de emisiones que ya tiene y que no es capaz de absorber necesita emisiones negativas, es decir, que haya plantas que limpien el aire".

TIEMPO

En cuanto al tiempo del que se dispone para lograr alcanzar una situación en el que estas emisiones negativas hayan reducido por completo el exceso de Co2 y podamos hablar de esas "necesarias" emisiones negativas, Sánchez ha afirmado no poder dar una repuesta concreta.

No obstante, el investigador de UNIR sí ha destacado cómo "la aceleración en el calentamiento global está siendo mas rápida incluso de lo que se temía" y ha explicado que esto se trata de "un ciclo bastante dañino, en el que el calentamiento global reduce los polos y calienta las aguas de los mares, lo que genera inestabilidad climática y más inundaciones, más incendios".

Con respecto a estos últimos, Sánchez ha enfatizado la repercusión de los mismos, "los incendios son una fuente de generación de Co2 brutal", lo cual, ha explicado, se debe a que "los árboles han estado almacenando Co2 de forma natural durante años y años, y todo eso, al final, afecta a la atmósfera, entonces entramos en un ciclo en el que cada vez la cosa es peor".

Ante esto, el investigador de UNIR ha explicado cómo "la Tierra se ha estado adaptando a esta circunstancia de sobre temperatura y emisiones muy por encima de lo natural", sentenciando que "estamos en ese punto de no retorno en el que no vamos a ser capaces de recuperarnos a no ser que combinemos las emisiones cero con emisiones negativas".

En este sentido, Sánchez ha afirmado que "hay muchas soluciones", destacando cómo "hay incluso microorganismos y algas que son capaces de capturar Co2 del agua del mar, o la reforestación u otras soluciones naturales".

Para concluir, ha reiterado en la necesidad de "combinar esas posibles soluciones naturales con esta técnica de emisiones negativas", afirmando que "la Tierra lo necesita".