Experto UNIR, sobre redes sociales y menores: "Prohibición sin educación no sirve de nada"

"Prohibición sin educación no sirve de nada". Así lo asegura el investigador de UNIR Joaquín González Cabrera, sobre la problemática de los menores y su relación con las redes sociales, en la que apela a "abrir el foco" ante planteamientos "solo políticos", que considera "reduccionistas".

En una entrevista con Europa Press, al hilo del anuncio esta semana por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes, González Cabrera sí se muestra favorable a "poner, como en tantas otras cosas, un límite de edad".

Así, la limitación plantada a los 16 años "parece razonable", hasta "podría ser la menos mala", si bien indica que la edad se debería fijar "siempre dependiendo del desarrollo madurativo del menor, de sus capacidades y sobre todo, de la mediación parental de la familia".

En todo caso, apunta que la preocupación principal en este debate no debería estar tanto centrada en los discursos de odio sino "en la salud mental", dado que el uso de las redes "no es algo inocuo, afecta a muchos procesos cognitivos y emocionales en los que están sumergidos nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes".

Para González Cabrera, los algoritmos sobre los que están diseñadas las redes sociales -"incluso precisamente por su falta total de diseño"- provocan una distorsión de la realidad de la que habría que protegar a la infancia y la adolescencia, "de manera que parece bastante oportuno plantear la necesidad de que reduzcan o no tengan un consumo que sabemos problemático".

Como miembro además del comité de expertos consultado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C), el investigador de UNIR participa en el 'Informe C: Redes sociales y menores', que sintetiza la evidencia científica más reciente sobre la vulnerabilidad de los menores en estas plataformas, cree que este debate "es necesario porque es algo que hay que hacer por su salud mental".

Y si bien coincide en que "muchos expertos hablan de la necesaria actuación de los poderes públicos en esta regulación del uso de las redes, y en eso tenemos un mensaje común", también advierte que "no solo esos poderes públicos" deberían implicarse, "se debería unir a todos los actores implicados en la salvaguarda de la salud mental infanto-juvenil".

ALGORITMIA "AMPLIA".

En esa defensa es en la que González Cabrera ve la importancia de "abrir el foco hacia el escenario completo", no solamente centrado en los discursos de odio, sino hacia "una algoritmia que es mucho más amplia" y que constituye, a su juicio, "el núcleo fundamental: cómo las redes afectan a la salud psicológica de niños y adolescentes".

Así, pone ese foco en aspectos como "la calidad de vida, el malestar psicológico, la ansiedad, la somatización, el estrés, la ideación suicida, la modificación de la autoestima, problemas de conducta o hasta cambios en los elementos de sueño y vigilia".

¿Cómo se aborda la complejidad del problema entonces? Para el investigador de UNIR, "la prohibición sin educación no sirve de nada". "Tenemos una situación anómala, la normalización del consumo", alerta, y, más allás, advierte incluso del "abandono del nativo digital: aunque niños y niñas usen las redes y sepan usarlas, no significa que las usen bien".

En este marco, plantea que "realmente, al final quizá se tenga que terminar prohibiendo en una horquilla muy determinada por salvaguardar, por ayudar a las familias y al sistema a postergar su uso". "Pero solo retrasarlo tampoco va a ayudar", porque, como recuerda, "en definitiva, las redes sociales son un producto, un negocio de atención sostenida".

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS.

Y es en este aspecto en el que González Cabrera pone el acento en las propias empresas, a las que achaca "falta de transparencia, porque la transparencia algorítmica no existe, los algoritmos están diseñados para mantener la atención, de menores y de adultos".

"Damos la responsabilidad final al usuario, o, en el caso de los niños, a la familia. Pero es que, en las redes sociales, la verdadera responsabilidad está en la industria, que ha generado un modelo de diseño, un producto de ingeniería conductual diseñado precisamente para hacer lo que hace, y lo hace muy bien", reseña.

Cita, en concreto, "un 'scroll' infinito con su diseño pernicioso, que sabe que mantiene la idea de irle dando con el dedo para abajo, siempre te van saliendo cosas destinadas a tu perfil, para no dejar nunca de mirar la pantalla, creando un circuito que es dopamina para el cerebro".

El problema, subraya, "es que, para los niños, pueden salir vídeos de gatitos". "¿Pero si al final lo que están viendo no son vídeos de gatitos?", se pregunta González Cabrera, que, por eso, considera que "las redes nacieron como redes, sí, pero se han transformado en un negocio", por lo que "no podemos trasladar toda la responsabilidad directamente a las familias".

Sentencia, en este sentido, que "la responsabilidad de que una aplicación sea segura la tiene la empresa" y señala, que "llevamos años peleándonos con la industria diciendo que hay riesgos, que hay una necesidad como mínimo de cautela con los menores, pero todavía no hay estudios concluyentes sobre esos riesgos".

"Y mientras esos estudios se están haciendo -lamenta- las redes siguen operando con total impunidad", en lo que ha definido como "una lucha de David contra Goliath", con 'experimentos' como los de Australia, que ve "discutible" o la posibilidad futura de una regulación europea, "pero mientras llega, tienen carta blanca, y ahora mismo, a un 'click' niños y adolescentes tienen, por ejemplo, acceso al porno".

"Hacer cosas implica una quiebra en el sistema. Pero no hacer nada normalmente hace que las cosas hasta vayan a peor", dice el experto de UNIR que plantea que "hay urgencia" en poner soluciones, pero salidas, también reseña "que tengan mayor profundidad" que los anuncios solo políticos.

Por eso, concluye abogando por "un marco de acción que permita formación, que permita evaluación, que permita saber si las cosas están yendo bien, necesitamos políticas no de partido, sino de Estado". "Porque el debate de la prohibición es bueno, pero sin educación y sin un marco general para todos los implicados, esto al final es un brindis al sol", finaliza.